Деньги – это универсальный подарок на любой праздник. Если дарить деньги в конверте надоело, можно подойти к упаковке подарка оригинальнее.
Как оригинально подарить деньги – смотрите в материале Фактов ICTV.
Букет денег
Такой букетик станет не только полезным, но надолго запомнится оригинальностью подачи. С виду он мало будет отличаться от обычного букета, однако вместо цветов там будут скручены ценные купюры.
Изготовить такой букет можно собственноручно или заказать уже готовый. Главное – определиться, какую сумму вы готовы подарить. Закрутить в цветы можно банкноты по 50, 100, 200, 500 или 1 тыс. грн.
К композиции можно добавить конфеты и живые цветы.
Как изготовить драгоценный букет своими руками, смотрите в видео-инструкции.
Банка
Деньги в стеклянной банке не только станут оригинальным презентом, но и поднимут настроение всем гостям. Вам понадобится только красивая стеклянная банка, несколько бумажных наклеек, деньги и симпатичный бантик.
- Сверните каждую подарочную купюру в трубочку и осторожно поместите в банку.
- Наполните всю банку деньгами и закройте стеклянной крышкой.
- Теперь напишите на бумажной наклейке свое пожелание и наклейте на банку.
- Завяжите бантик.
Оригинальный и забавный подарок готов!
Коробка с пожеланиями
Для этого способа понадобится несколько маленьких конвертов, подарочная коробка и деньги.
- Разложите купюры в конверты.
- На каждом конверте напишите, на что человек должен потратить эти средства. Например, на кофе, на поход в ресторан, на носки, на новые часы, на книгу и т.д.
- Положите все подписанные конверты в коробку, добавьте несколько сладостей и закройте.
Такая оригинальная подача понравится любому!
Денежная картина
Еще один интересный способ подарить деньги – поместить их в рамку.
- Купите в магазине рамку для фотографий среднего размера.
- Разложите в ней деньги и закройте рамку обычным способом.
Кстати, под деньгами вы можете спрятать общее фото с человеком. Когда деньги вытащат из рамки, там останется фотография.
Вместо конверта
Если времени для подготовки не осталось, а дарить в конверте совсем не хочется, воспользуйтесь этим простым и интересным способом.
Вам понадобится только подарочная лента и купюры:
- скрутите деньги в трубочку и завяжите подарочной лентой.
Такой вариант не слишком оригинальный, но очень практичный и не скучный.
В шариках
Такой способ обрадует и детей, и взрослых. Главное – внимательно следить за шариками.
Чтобы подготовить такой подарок, вам понадобится помощь профессионалов, ведь деньги нужно поместить в прозрачные гелевые шарики.
Кстати, чтобы сделать подарок оригинальнее, выбирайте шарики с тематическими надписями и конфетти внутри. Когда придет время их лопаты, деньги красиво вылетят вместе с разноцветным наполнителем.
Сколько дарить
Конечно, сумма подарка зависит от ваших возможностей, желаний и отношения к человеку. Если подарить многое вы не в состоянии, не нужно отдавать последнее. К примеру, 1 тыс. грн вполне хватит.
Сегодня оптимальный подарок – от 1 тыс. до 3 тыс. грн. Конечно, это зависит от многих факторов: возраста, пола, положения человека и т.д.
Если идете на свадьбу к близким родственникам, уместно подарить $100-200. Можно больше, все зависит от ваших возможностей.