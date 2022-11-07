Деньги – это универсальный подарок на любой праздник. Если дарить деньги в конверте надоело, можно подойти к упаковке подарка оригинальнее.

Как оригинально подарить деньги – смотрите в материале Фактов ICTV.

Букет денег

Такой букетик станет не только полезным, но надолго запомнится оригинальностью подачи. С виду он мало будет отличаться от обычного букета, однако вместо цветов там будут скручены ценные купюры.

Сейчас смотрят

Изготовить такой букет можно собственноручно или заказать уже готовый. Главное – определиться, какую сумму вы готовы подарить. Закрутить в цветы можно банкноты по 50, 100, 200, 500 или 1 тыс. грн.

К композиции можно добавить конфеты и живые цветы.

Как изготовить драгоценный букет своими руками, смотрите в видео-инструкции.

Банка

Деньги в стеклянной банке не только станут оригинальным презентом, но и поднимут настроение всем гостям. Вам понадобится только красивая стеклянная банка, несколько бумажных наклеек, деньги и симпатичный бантик.

Сверните каждую подарочную купюру в трубочку и осторожно поместите в банку. Наполните всю банку деньгами и закройте стеклянной крышкой. Теперь напишите на бумажной наклейке свое пожелание и наклейте на банку. Завяжите бантик.

Оригинальный и забавный подарок готов!

Коробка с пожеланиями

Для этого способа понадобится несколько маленьких конвертов, подарочная коробка и деньги.

Разложите купюры в конверты. На каждом конверте напишите, на что человек должен потратить эти средства. Например, на кофе, на поход в ресторан, на носки, на новые часы, на книгу и т.д. Положите все подписанные конверты в коробку, добавьте несколько сладостей и закройте.

Такая оригинальная подача понравится любому!

Денежная картина

Еще один интересный способ подарить деньги – поместить их в рамку.

Купите в магазине рамку для фотографий среднего размера. Разложите в ней деньги и закройте рамку обычным способом.

Кстати, под деньгами вы можете спрятать общее фото с человеком. Когда деньги вытащат из рамки, там останется фотография.

Вместо конверта

Если времени для подготовки не осталось, а дарить в конверте совсем не хочется, воспользуйтесь этим простым и интересным способом.

Вам понадобится только подарочная лента и купюры:

скрутите деньги в трубочку и завяжите подарочной лентой.

Такой вариант не слишком оригинальный, но очень практичный и не скучный.

В шариках

Такой способ обрадует и детей, и взрослых. Главное – внимательно следить за шариками.

Чтобы подготовить такой подарок, вам понадобится помощь профессионалов, ведь деньги нужно поместить в прозрачные гелевые шарики.

Кстати, чтобы сделать подарок оригинальнее, выбирайте шарики с тематическими надписями и конфетти внутри. Когда придет время их лопаты, деньги красиво вылетят вместе с разноцветным наполнителем.

Сколько дарить

Конечно, сумма подарка зависит от ваших возможностей, желаний и отношения к человеку. Если подарить многое вы не в состоянии, не нужно отдавать последнее. К примеру, 1 тыс. грн вполне хватит.

Сегодня оптимальный подарок – от 1 тыс. до 3 тыс. грн. Конечно, это зависит от многих факторов: возраста, пола, положения человека и т.д.

Если идете на свадьбу к близким родственникам, уместно подарить $100-200. Можно больше, все зависит от ваших возможностей.