Таргани – одні з найнеприємніших комах, які можуть завестися в будинку. Поява тарганів не лише викликає дискомфорт, а й може бути небезпечною, адже вони переносять різні хвороби.

Водночас ці комахи дуже боязливі, тому вправно ховаються. Чи можуть завестися таргани в будинку в селі та де їх шукати – читайте в нашому матеріалі.

Чи можуть завестися таргани у вашому будинку в селі

Таргани у приватному будинку, особливо в селі – рідкість.

Річ у тім, що в селах будинки розташовані далеко один від одного, тому комахам буде важко дістатися до вашого дому від сусідів.

У багатоквартирних будинках їм пересуватися набагато легше. Вони можуть прибігти від сусідів чи залізти до вас через щілини у стінах та підлозі.

Крім того, тарганам не дуже подобається клімат у старих глиняних хатах. Для них там занадто прохолодно (і влітку, і взимку), а вони теплолюбні комахи. Комфортно себе почувають таргани при +20-30 °. Відповідно, у прохолодних приміщеннях вони точно не затримаються.

Проте завестися в будинку в селі вони все ж можуть. Наприклад, ви можете привезти їх з собою в речах. Також комахи можуть зʼявитися:

після переїзду – якщо у вашій попередній оселі були таргани, вони неодмінно переїдуть з вами. Таргани ховаються в побутових приладах, меблях чи речах.

під час купівлі вживаної техніки чи побутових приладів – таргани можуть ховатися всередині комп’ютерного блоку, в системній платі ноутбука, годинниках, в коробках, старих телевізорах тощо.

з речами гостей – ваші знайомі теж можуть принести з собою кількох тарганів. Ці комахи заповзають у верхній одяг, тому не помітні навколишнім.

також ви можете привезти тарганів після відпочинку чи з речами, які отримуєте поштою.

Щоб цього уникнути, ретельно перевіряйте одяг, сумки, меблі та коробки, які колись були в приміщеннях з тарганами.

Де шукати тарганів в будинку

Ці комахи ховаються в щілинах, за плінтусами, в підлозі, за меблями, у водопроводах, вентиляційних шахтах тощо. Вони люблять тепло та темряву, тому перевірте усі темні щілини та кутки в будинку.

Особливу увагу варто приділити кухні. Таргани зазвичай поселяються там, де є вільний доступ до їжі: крихти на столі чи підлозі, немитий посуд, сміттєве відро тощо.

Таргани люблять антисанітарію, тому шукайте їх у забруднених ділянках будинку. Зазвичай комахи харчуються залишками людської їжі, проте якщо не знайдуть її, можуть їсти туалетний папір, обкладинки книжок, клей тощо.