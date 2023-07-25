Тараканы — одни из самых неприятных насекомых, которые могут завестись в доме. Появление тараканов не только вызывает дискомфорт, но и может быть опасным, ведь они переносят различные болезни.
В то же время эти насекомые очень боязливы, поэтому ловко прячутся. Могут ли завестись тараканы в доме в селе и где их искать — читайте в нашем материале.
Могут ли завестись тараканы в вашем доме в деревне
Тараканы в частном доме, особенно в деревне — редкость.
Дело в том, что в деревнях дома расположены далеко друг от друга, поэтому насекомым будет трудно добраться до вашего дома от соседей.
В многоквартирных домах им передвигаться намного легче. Они могут прибежать от соседей или залезть к вам через щели в стенах и полу.
Кроме того, тараканам не очень нравится климат в старых глиняных домах. Для них там слишком прохладно (и летом, и зимой), а они теплолюбивые насекомые. Комфортно они себя чувствуют при + 20-30 °. Соответственно, в прохладных помещениях они точно не задержатся.
Однако завестись тараканы в доме в деревне все же могут. Например, вы можете привезти их с собой в вещах. Также насекомые могут появиться:
- после переезда — если в вашем предыдущем доме были тараканы, они непременно переедут с вами. Тараканы прячутся в бытовой технике, мебели или вещах.
- при покупке б/у техники или бытовых приборов — тараканы могут прятаться внутри компьютерного блока, в системной плате ноутбука, часах, в коробках, старых телевизорах и тому подобное.
- с вещами гостей — ваши знакомые тоже могут принести с собой нескольких тараканов. Эти насекомые заползают в верхнюю одежду, поэтому не заметны окружающим.
- также вы можете привести тараканов после отдыха или с вещами, которые получаете по почте.
Чтобы этого избежать, тщательно проверяйте одежду, сумки, мебель и коробки, которые когда-то были в помещениях с тараканами.
Где искать тараканов в доме
Эти насекомые прячутся в щелях, за плинтусами, в полу, за мебелью, в водопроводах, вентиляционных шахтах и т. д. Они любят тепло и темноту, поэтому проверьте все темные щели и углы в доме.
Особое внимание стоит уделить кухне. Тараканы обычно поселяются там, где есть свободный доступ к еде: крошки на столе или полу, немытая посуда, мусорное ведро и тому подобное.
Тараканы любят антисанитарию, поэтому ищите их в загрязненных участках дома. Обычно насекомые питаются остатками человеческой пищи, но если не найдут ее, могут есть туалетную бумагу, обложки книг, клей и тому подобное.