Тараканы — одни из самых неприятных насекомых, которые могут завестись в доме. Появление тараканов не только вызывает дискомфорт, но и может быть опасным, ведь они переносят различные болезни.

В то же время эти насекомые очень боязливы, поэтому ловко прячутся. Могут ли завестись тараканы в доме в селе и где их искать — читайте в нашем материале.

Могут ли завестись тараканы в вашем доме в деревне

Тараканы в частном доме, особенно в деревне — редкость.

Дело в том, что в деревнях дома расположены далеко друг от друга, поэтому насекомым будет трудно добраться до вашего дома от соседей.

В многоквартирных домах им передвигаться намного легче. Они могут прибежать от соседей или залезть к вам через щели в стенах и полу.

Кроме того, тараканам не очень нравится климат в старых глиняных домах. Для них там слишком прохладно (и летом, и зимой), а они теплолюбивые насекомые. Комфортно они себя чувствуют при + 20-30 °. Соответственно, в прохладных помещениях они точно не задержатся.

Однако завестись тараканы в доме в деревне все же могут. Например, вы можете привезти их с собой в вещах. Также насекомые могут появиться:

после переезда — если в вашем предыдущем доме были тараканы, они непременно переедут с вами. Тараканы прячутся в бытовой технике, мебели или вещах.

при покупке б/у техники или бытовых приборов — тараканы могут прятаться внутри компьютерного блока, в системной плате ноутбука, часах, в коробках, старых телевизорах и тому подобное.

с вещами гостей — ваши знакомые тоже могут принести с собой нескольких тараканов. Эти насекомые заползают в верхнюю одежду, поэтому не заметны окружающим.

также вы можете привести тараканов после отдыха или с вещами, которые получаете по почте.

Чтобы этого избежать, тщательно проверяйте одежду, сумки, мебель и коробки, которые когда-то были в помещениях с тараканами.

Где искать тараканов в доме

Эти насекомые прячутся в щелях, за плинтусами, в полу, за мебелью, в водопроводах, вентиляционных шахтах и т. д. Они любят тепло и темноту, поэтому проверьте все темные щели и углы в доме.

Особое внимание стоит уделить кухне. Тараканы обычно поселяются там, где есть свободный доступ к еде: крошки на столе или полу, немытая посуда, мусорное ведро и тому подобное.

Тараканы любят антисанитарию, поэтому ищите их в загрязненных участках дома. Обычно насекомые питаются остатками человеческой пищи, но если не найдут ее, могут есть туалетную бумагу, обложки книг, клей и тому подобное.