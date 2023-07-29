Спальня – місце спокою та відпочинку. І так хочеться, щоби навколо панувала відповідна атмосфера. Оскільки зелений колір має заспокійливий ефект, багато хто полюбляє влаштовувати біля ліжка оранжерею. Проте не всі вазони мають сприятливу дію, а деякі навіть можуть нашкодити. Які кімнатні квіти не можна ставити в спальні – читайте далі в матеріалі Фактів ICTV.

Які кімнатні квіти не можна ставити у спальні

Існують як об’єктивні причини уникати у спальні певних рослин, так і ті, що навіяні прикметами та забобонами. Наприклад, олеандр, дифенбахію, кротон, молочай та японську родею не можна ставити у спільні через отруйний сік, який виділяють зламані стеблини.

Потрапляння на слизову оболонку рота чи ока може спричинити серйозний опік, нудоту та запаморочення. Але найнебезпечніше – якщо сік цих вазонів потрапить всередину організму, у кров або в шлунок. Тож якщо у вас є діти або домашні улюбленці, то такі кімнатні квіти не найкращий варіант.

Якщо говорити про привабливу квітку олеандр, то навіть запахом цієї рослини можна отруїтися, якщо дихати ним занадто довго.

Серед об’єктивних причин, чому кімнатні квіти не можна ставити у спальні – поглинання ними кисню. Річ у тім, що вночі рослини не можуть фотосинтезувати через відсутність світла. Тож вони вбирають кисень і водночас випускають вуглекислий газ. Це може спричинити задуху людини, яка спить поруч з ними.

Деякі рослини можуть виділяти алергени або інші шкідливі речовини, які здатні викликати подразнення шкіри, свербіж, нежить та інші алергічні реакції.

У середньому радять тримати у спальні від трьох до семи вазонів. Важливо, щоб ці квіти не були отруйними, не мали сильного аромату і були сумісними одна з одною. Спальню з рослинами потрібно регулярно провітрювати.

Фікус

Наприклад, фікус – світлолюбива рослина, яка потребує багато сонця. Але він, як і інші домашні квіти, виділяє кисень лише вдень. Тому цій рослині у спальні не місце.

Мімоза

А ось деякі домашні квіти навіть можуть спричини облисіння. Серед таких рослин – мімоза. Цей вазон виділяє такі ферменти, які провокують раннє облисіння через руйнування волосяних цибулин.

Орхідея

Орхідея – чудова квітка, яка є справжнім символом краси та вишуканості. Проте деякі сорти орхідеї виділяють у повітря пилок, який має негативний вплив на організм.

За нетривалої дії рослина розслабляє і заспокоює нервову систему. Але якщо довго вдихати цей солодкий аромат, може з’явитися головний біль і запаморочення. Не варто довго перебувати поруч з рослиною, оскільки можна спровокувати дратівливість, безсоння та навіть депресію.

Тож орхідею краще поставити поруч з робочим місцем або у вітальні, але точно не у спальні.

До речі, раніше Факти ICTV писали, як виростити орхідею з листка та чи можна це зробити.

Але іноді кімнатні квіти не можна ставити у спальні через певні повір’я. Наприклад, подейкують, що незаміжнім дівчатам не варто тримати рослини, які відганяють потенційних наречених.

Пальма

Ця домашня квітка може принести її власниці самотність. Езотерики розповідають, що вазон не варто приймати й у подарунок від самотніх людей. Кажуть, що тоді людина розділить їх долю.

В’юн

У народі цю рослину називають мужегоном. Навіть якщо у вашій оселі і з’явиться коханий, надовго він не затримається.

Гортензія та лілія

Не найкращим варіантом через негативний впив на нервову систему будуть гортензії та лілії. Попри безперечно привабливий вигляд, вони можуть погано вплинути на ваш настрій і стосунки з рідними.

Троянда

Не варто ставити у своїй спальні і троянду. Красуня з колючками може стати каталізатором конфліктів. Тож, якщо ви не хочете постійно сперечатися зі своєю коханою людиною, не розміщуйте цей вазон у спальні.

Монстера

Вважається, що квітка створює негативну ауру. Крім того, сік цієї рослини є отруйним.

Кактус

Відповідно до філософії феншуй, ще однією кімнатною квіткою, яку не можна ставити у спальні, є кактус.

Подейкують, що колючки кактусів передають шкідливу енергію Ша, тож можуть привнести у будинок сварки та розбрат. Але негативному впливу рослини можна запобігти, якщо поставити її ближче до вікна і закривайте на ніч штори.

Однак це не стосується такого виду кактуса, як прямостоячий трихоцереус з довгими колючками. Цей вазон заборонено ставити в спальні, оскільки аромат його квітів порушує роботу нервової системи.