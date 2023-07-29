Спальня — место покоя и отдыха. И так хочется, чтобы вокруг царила соответствующая атмосфера. Поскольку зеленый цвет имеет успокаивающий эффект, многие любят устраивать у кровати оранжерею. Однако не все вазоны воздействуют на человека благоприятно, а некоторые даже могут навредить. Какие комнатные цветы нельзя ставить в спальне — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Какие комнатные цветы нельзя ставить в спальне

Существуют как объективные причины избегать в спальне определенных растений, так и те, что навеяны приметами и суевериями. Например, олеандр, дифенбахию, кротон, молочай и японскую родею нельзя ставить в спальне из-за ядовитого сока, который выделяют сломанные стебли.

Попадание на слизистую оболочку рта или глаза может вызвать серьезный ожог, тошноту и головокружение. Но самое опасное — если сок этих вазонов попадет внутрь организма, в кровь или в желудок. Поэтому если у вас есть дети или домашние питомцы, то такие комнатные цветы не лучший вариант.

Если говорить о привлекательном цветке олеандр, то даже запахом этого растения можно отравиться, если дышать им слишком долго.

Среди объективных причин, почему комнатные цветы нельзя ставить в спальне — поглощение ими кислорода. Дело в том, что ночью растения не могут фотосинтезировать из-за отсутствия света. Таким образом, они поглощают кислород и, в то же время, выпускают углекислый газ. Это может вызвать удушье у человека, спящего рядом с ними.

Некоторые растения могут выделять аллергены или другие вредные вещества, способные вызвать раздражение кожи, зуд, насморк и другие аллергические реакции.

В среднем советуют держать в спальне от трех до семи вазонов. Важно, чтобы эти цветы не были ядовитыми, не имели сильного аромата и были совместимы друг с другом. Спальню с растениями нужно регулярно проветривать.

Фикус

Например, фикус является светолюбивым растением, нуждающимся в большом количестве солнца. Но он, как и другие домашние цветы, выделяет кислород только днем. Поэтому этому растению в спальне не место.

Мимоза

А вот некоторые домашние цветы даже могут вызвать облысение. Среди таких растений — мимоза. Этот вазон выделяет такие ферменты, которые провоцируют раннее облысение из-за разрушения волосяных луковиц.

Орхидея

Орхидея — замечательный цветок, который является настоящим символом красоты и изысканности. Однако некоторые сорта орхидеи выделяют в воздух пыльцу, которая оказывает негативное влияние на организм.

При непродолжительном воздействии растение расслабляет и успокаивает нервную систему. Но если долго вдыхать этот сладкий аромат, может возникнуть головная боль и головокружение. Нельзя долго находиться рядом с растением, в противном случае это может спровоцировать раздражительность, бессонницу и даже депрессию.

Поэтому орхидею лучше поставить рядом с рабочим местом или в гостиной, но точно не в спальне.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как вырастить орхидею из листа и можно ли это сделать.

Но иногда комнатные цветы нельзя ставить в спальне из-за определенных поверий. Например, говорят, что незамужним девушкам не стоит держать растения, которые отгоняют потенциальных женихов.

Пальма

Этот домашний цветок может принести его обладательнице одиночество. Эзотерики рассказывают, что вазон не стоит принимать и в подарок от одиноких людей. Верят, что тогда человек разделит их судьбу.

Вьюн

В народе это растение называют мужегоном. Даже если в вашем доме и появится любимый, надолго он не задержится.

Гортензия и лилия

Не лучшим вариантом из-за негативного влияния на нервную систему будут гортензии и лилии. Несмотря на бесспорно привлекательный вид, они могут плохо повлиять на ваше настроение и отношения с родными.

Кактус

Согласно философии фэншуй, еще одним комнатным цветком, который нельзя ставить в спальне, является кактус.

Говорят, что колючки кактусов передают плохую энергию Ша, поэтому могут привнести в дом ссоры и раздоры. Но негативное влияние растения можно предотвратить, если поставить его ближе к окну и закрывать на ночь шторы.

Монстера

Считается, что цветок создает негативную ауру. Кроме того, сок этого растения является ядовитым.

Роза

Не стоит ставить в своей спальне и розу. Красавица с колючками может действовать как катализатор конфликтов. Поэтому, если вы не хотите постоянно спорить со своим любимым человеком, не размещайте этот вазон в спальне.

Однако это не касается такого вида кактуса, как прямостоячий трихоцереус с длинными колючками. Этот вазон запрещено ставить в спальне, поскольку аромат его цветов нарушает работу нервной системы.