Сміх і сльози: як зняти стрес

Існують різні способи, що допомагають відновити життєвий спокій і безтурботність.

Від руйнівної дії стресу може врятувати вміння перемикати переживання на фізичну активність (ходьба, біг, плавання, йога й навіть прибирання).

Крім того, можна більше часу приділяти улюбленій справі або змінити імідж. Наприклад, за допомогою косметики L’Oréal Paris легко вдосконалити свій стиль, починаючи з кольору волосся та завершуючи новим відтінком помади для губ.

Зараз дивляться

Догляд за собою чи зміна іміджу позитивно впливає на наш настрій та допомагає виробленню гормонів радості. Але є два найпростіші способи зняти стрес — сміятися та плакати.

Саме ці протилежні емоційні стани є дуже ефективними, оскільки сприяють зникненню емоційної та, як наслідок, фізичної напруги.

Сльози — природна емоційна розрядка

У відповідь на підвищений рівень стресу найчастіше ми плачемо, і це цілком нормальна реакція. Вона може спричиняти викид необхідної кількості гормонів, щоб заспокоїти ваше тіло.

Одна із цікавих особливостей сліз полягає в тому, що вони бувають різних типів:

від зовнішніх подразників, зокрема від диму або нарізування цибулі (приблизно на 98% складаються з води та виконують захисну функцію); у відповідь на емоційне потрясіння (допомагають звільнитися від напруги, оскільки їх склад відрізняється).

Чим відрізняється емоційний плач від захисного сльозовиділення

Емоційні сльози містять гормони стресу та інші хімічні речовини, тому плач у відповідь на негативні емоції може допомогти позбутися їх або хоча б освіжити думки.

Дослідження доводять, що плач приносить користь для організму, оскільки допомагає загасити полум’я гніву, горя, сорому, роздратування тощо, поки воно не охопило вас повністю.

Краще плакати чи стримуватися

Звичайно, краще не стримувати емоції весь час, адже накопичувальний ефект від цього може позначитися на стані здоров’я.

Але якщо вам важливо в певній ситуації стримати сльози, намагайтеся контролювати плач доти, доки не опинитеся в кращому для нього місці — відокремленому. Так ви не повністю придушуватимете емоції.

Але варто пам’ятати, що не завжди сльози — це панацея. Якщо ви плачете щодня, це може свідчити про інші проблеми, тож у такому разі потрібно звернутися до фахівця.

Знайдіть приводи для сміху

Коли ви смієтеся, це не тільки полегшує розумове навантаження, а й викликає позитивні фізичні зміни у вашому тілі. Наприклад, ви вдихаєте більше повітря, збагаченого киснем, а це стимулює легені, серце та м’язи.

Як показують дослідження, щирий сміх може усунути фізичну напругу в тілі та розслабити м’язи на 45 хвилин.

Тож дивіться комедії, гумористичні шоу чи смішні відео. Проводьте час із домашніми тваринами або спілкуйтеся з веселими друзями.

Соціальні контакти добре знімають стрес, тому що вони можуть відволікти, надати підтримку та допомогти пережити невдачі. Навчитися сміятися з себе — один із найкращих способів додати радості у своє життя.

Наступного разу, коли ви зробите щось, що раніше засмутило б вас, намагайтеся знайти в цій ситуації позитивний момент.

Щоб дізнатися більше про способи боротьби зі стресом, зверніться по допомогу до психолога або іншого фахівця в галузі психічного здоров’я, навченого управлінню стресом.