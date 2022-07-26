Смех и слезы: как снять стресс

Существуют разные способы, которые помогают восстановить жизненное спокойствие и безмятежность.

От разрушающего действия стресса может спасти умение переключать переживания на физическую активность (ходьба, бег, плавание, йога и даже уборка).

Кроме того, можно больше времени уделять любимому делу или изменить имидж. Например, с помощью косметики L’Oréal Paris легко усовершенствовать свой стиль, начиная с цвета волос и заканчивая новым оттенком помады для губ.

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Уход за собой или изменение имиджа оказывает положительное влияние на наше настроение и помогает выработке гормонов радости. Но есть два самых простых способа снять стресс — смеяться и плакать.

Именно эти противоположные эмоциональные состояния являются очень эффективными, поскольку способствуют исчезновению эмоционального и, как следствие, физического напряжения.

Слезы — естественная эмоциональная разрядка

В ответ на повышенный уровень стресса чаще всего мы плачем, и это совершенно нормальная реакция. Она может вызвать выброс необходимого количества гормонов, чтобы успокоить ваше тело. Одна из интересных особенностей слез заключается в том, что они бывают разных типов:

от внешних раздражителей, например от дыма или нарезания лука (примерно на 98 % состоят из воды и выполняют защитную функцию); в ответ на эмоциональное потрясение (помогают освободиться от напряжения, поскольку их состав отличается).

Чем отличается эмоциональный плач от защитного слезоотделения

Эмоциональные слезы содержат гормоны стресса и другие химические вещества, поэтому плачь в ответ на негативные эмоции может помочь избавиться от них или хотя бы освежить мысли.

Исследования доказывают, что плач приносит пользу для организма, поскольку помогает потушить пламя гнева, горя, стыда, раздражения и т.д., пока оно не охватило вас полностью.

Лучше плакать или сдерживаться

Конечно же, лучше не сдерживать эмоции все время, ведь накопительный эффект от этого может сказаться на состоянии здоровья.

Но если для вас важно в определенной ситуации сдержать слезы, постарайтесь контролировать плачь до тех пор, пока не окажетесь в лучшем для него месте — более уединенном. Таким образом, вы не будете полностью подавлять эмоции.

Но стоит помнить, что не всегда слезы — это панацея. Если вы плачете каждый день, это может свидетельствовать о других проблемах, поэтому в таком случает нужно обратиться к специалисту.

Найдите поводы для смеха

Когда вы смеетесь, это не только облегчает умственную нагрузку, но и вызывает положительные физические изменения в вашем теле. Например, вы вдыхаете больше воздуха, обогащенного кислородом, а это стимулирует легкие, сердце и мышцы.

Как показывают исследования, искренний смех может снять физическое напряжение в теле и расслабить мышцы на 45 минут.

Так что смотрите комедии, юмористические шоу или смешные видео. Проводите время с домашними животными или общайтесь с веселыми друзьями.

Социальные контакты хорошо снимают стресс, потому что они могут отвлечь, оказать поддержку и помочь пережить неудачи. Научиться смеяться над собой — один из лучших способов добавить радости в свою жизнь.

В следующий раз, когда вы сделаете что-то, что в противном случае расстроило бы вас, постарайтесь найти в этой ситуации положительный момент.

Чтобы узнать больше о способах борьбы со стрессом, обратитесь за помощью к психологу или другому специалисту в области психического здоровья, обученному управлению стрессом.