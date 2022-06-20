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Смак заграє новими фарбами: як закрити огірки з кетчупом

20 Червня 2022, 19:11
Ніка Коршунова практикантка сайту
Як закрити огірки з кетчупом - рецепт

Консервовані огірки – майже кожен смакує їх у холодну пору року, бо це найпоширеніший продукт для заготовок.

Однак один і той самий рецепт з року в рік може швидко набриднути. Тому ми ділимося найпростішим та найоригінальнішим рецептом огірків з кетчупом чилі від Євгена Клопотенка.

Рецепт огірків із кетчупом чилі

Інгредієнти:

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  • огірки — 1 кг
  • кетчуп чилі — 100 г
  • цукор — 2 ст. л.
  • оцет — 2 ст. л
  • горошини чорного перцю — 6 шт.
  • часник — 4 зубчики
  • суцвіття кропу/листя вишні/смородини/листя хрону — 2
  • лавровий лист — 2
  • сіль — 2 ст. л.

*Рецепт огірків з кетчупом чилі розрахований на 1 літр

Приготування

Огірки промити і замочити в посудині приблизно до 4-5 годин. Так огірки будуть більш хрумкими. Тоді позрізати кінчики з обох боків.

Почистити 4 зубчики часнику та промити листя. Викласти підготовлене листя на дно стерилізованих банок. Додати туди рівномірно розподіленого часнику. Зверху викласти огірки.

Підготувати в окремій каструлі окріп, а тоді розлити його по банках. Через кілька хвилин окріп потрібно злити. Повторити процедуру з окропом ще раз.

Додати лаврове листя та по три горошини чорного перцю у кожну банку. Знову залити окропом, прикрити кришками та почекати до 15 хвилин.

Тоді злити воду у сотейник чи каструлю. Додати туди сіль, цукор й кетчуп чилі. Перемішати масу, поставити на плиту та довести до кипіння. В кінці влити оцту.

Готовий маринад розлити по банках і закрутити.

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