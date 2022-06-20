Як закрити огірки з кетчупом - рецепт

Консервовані огірки – майже кожен смакує їх у холодну пору року, бо це найпоширеніший продукт для заготовок.
Однак один і той самий рецепт з року в рік може швидко набриднути. Тому ми ділимося найпростішим та найоригінальнішим рецептом огірків з кетчупом чилі від Євгена Клопотенка.
Рецепт огірків із кетчупом чилі
Інгредієнти:
- огірки — 1 кг
- кетчуп чилі — 100 г
- цукор — 2 ст. л.
- оцет — 2 ст. л
- горошини чорного перцю — 6 шт.
- часник — 4 зубчики
- суцвіття кропу/листя вишні/смородини/листя хрону — 2
- лавровий лист — 2
- сіль — 2 ст. л.
*Рецепт огірків з кетчупом чилі розрахований на 1 літр
Приготування
Огірки промити і замочити в посудині приблизно до 4-5 годин. Так огірки будуть більш хрумкими. Тоді позрізати кінчики з обох боків.
Почистити 4 зубчики часнику та промити листя. Викласти підготовлене листя на дно стерилізованих банок. Додати туди рівномірно розподіленого часнику. Зверху викласти огірки.
Підготувати в окремій каструлі окріп, а тоді розлити його по банках. Через кілька хвилин окріп потрібно злити. Повторити процедуру з окропом ще раз.
Додати лаврове листя та по три горошини чорного перцю у кожну банку. Знову залити окропом, прикрити кришками та почекати до 15 хвилин.
Тоді злити воду у сотейник чи каструлю. Додати туди сіль, цукор й кетчуп чилі. Перемішати масу, поставити на плиту та довести до кипіння. В кінці влити оцту.
Готовий маринад розлити по банках і закрутити.