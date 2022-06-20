Консервированные огурцы — почти каждый лакомится ими в холодное время года, потому что это самый распространенный продукт для заготовок.

Однако один и тот же рецепт из года в год может быстро надоесть. Поэтому мы делимся самым простым и оригинальным рецептом огурцов с кетчупом чили от Евгения Клопотенко.

Рецепт огурцов с кетчупом чили

Ингредиенты:

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огурцы — 1 кг

кетчуп чили — 100 г

сахар – 2 ст. л.

уксус — 2 ст. л

горошины черного перца – 6 шт.

чеснок — 4 зубчика

соцветия укропа/листья вишни/смородины/листья хрена — 2

лавровый лист — 2

соль – 2 ст. л.

*Рецепт огурцов с кетчупом чили рассчитан на 1 литр.

Приготовление:

Огурцы промыть и замочить в воде примерно до 4-5 часов. Так огурцы будут более хрустящими. Срезать кончики по обеих сторон. Очистить 4 зубчика чеснока и промыть листья.

Выложить подготовленные листья на дно стерилизованных банок. Добавить туда равномерно распределенный чеснок. Сверху выложить огурцы.

Подготовить в отдельной кастрюле кипяток, затем разлить его по банкам. Через несколько минут кипяток нужно слить. Повторить процедуру с кипятком еще раз.

Добавить лавровые листья и по три горошины черного перца в каждую банку. Снова залить кипятком, прикрыть крышками и подождать до 15 минут.

Тогда слить воду в сотейник или в кастрюлю. Добавить туда соль, сахар и кетчуп чили. Перемешать массу, поставить на плиту и довести до кипения. В конце влить уксус.

Готовый маринад разлить по банкам и закрутить.