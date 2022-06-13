Смачних рецептів варення є безліч, деякі з них особливо марудні й займають багато часу. Однак можна приготувати не менш апетитне варення, використовуючи досить поширені продукти й додаючи екзотичні нотки спеціями.

Варення з аґрусу добре відоме нам ще з часів наших гостювань у бабусі. Ми ж підготували рецепт варення, дуже схожого на бабусине, котре не вимагає значних зусиль.

Для приготування варення з аґрусу знадобиться:

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аґрус – 1 кг

цукор – 1,2 кг

вода – 2 склянки

кориця – 1 паличка

Перш ніж перейти до консервації, потрібно добре підготувати банки, котрі ви використовуватиме. І банки, і кришечки потрібно добре простерилізувати й висушити.

Як приготувати аґрусове варення – покроковий рецепт

Підготувати аґрус – краще, коли він буде зеленого сорту й дещо недозрілий. Хвостики ягід потрібно обрізати з обох кінців, а збоку зробити розріз. Не забудьте видалити усе насіння з ягід.

Готові ягоди висипаємо у велику каструлю. Додаємо туди цукор та заливаємо водою. Доводимо до кипіння, а тоді зменшуємо вогонь.

На варенні має утворитися пінка, яку потрібно зібрати. Далі додаємо корицю. Продовжуємо варити, перемішуючи, протягом 50-60 хвилин.

Щоб перевірити, чи готове наше варення, капніть трохи його на тарілку й зачекайте 5 хвилин. Якщо ви покрутите тарілкою й воно не розтечеться, то варення вже зварилося.

Після цього важливо повністю дати варенню охолонути й тільки тоді розливати по банках.

Його можна зберігати за кімнатної температури, однак пам’ятайте, що місце повинне бути сухе. Адже в іншому випадку воно покриється пліснявою і його не можна буде їсти.