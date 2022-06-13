Вкусных рецептов варенья – тьма, некоторые из них особенно сложные и занимают много времени. Но можно приготовить не менее вкусное варенье, используя довольно обычные ингредиенты и добавляя нотки экзотики с помощью специй.

Варенье с крыжовника хорошо знакомо нам еще со времен визитов к бабушке. Мы же подготовили рецепт варенья, очень похожего на бабушкино и не требующего много усилий.

Для приготовления варенья с крыжовника нужно:

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крыжовник — 1 кг

сахар — 1,2 кг

вода — 2 стакана

корица — 1 палочка

Прежде чем заняться консервацией, нужно хорошо подготовить банки, которые вы будете использовать дальше. И банки, и крышечки нужно хорошо простерилизовать и высушить.

Как приготовить варенье из крыжовника — пошаговый рецепт

Подготовьте крыжовник – лучше, если он будет зеленого сорта й немного неспелый. Хвостики ягод нужно обрезать с обоих концов, а сбоку сделать надрез. Не забудьте убрать все семена из ягод.

Готовые ягоды необходимо перекинуть в большую кастрюлю. Добавляем туда сахар и заливаем водой. Доводим до кипения и убавляем огонь.

На варенье должна образоваться пенка, которую нужно убрать. Далее добавляем корицу. Продолжаем варить, помешивая, на продолжении 50-60 минут.

Чтобы проверить готовность варенья, капните его на тарелку и подождите 5 минут. Если вы покрутите блюдцем и варенье не растечется, то оно уже готово.

После этого важно дать варенью полностью остыть и только после этого разлить по банкам.

Варенье можно хранить при комнатной температуре, но помните, что место должно быть сухим. В ином случае оно может покрыться плесенью, и есть его в таком случае уже нельзя.