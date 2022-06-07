Як приготувати квас із бузини – рецепт на 10 літрів води

Домашній квас із бузини може стати чудовим напоєм, який здатний освіжити у спеку. Як його приготувати – далі в матеріалі.

Для приготування квасу з бузини вам знадобиться 150 г квіток, 10 л води, приблизно 1 кг цукру, 15 г лимонної кислоти.

Процес приготування

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Нагрійте воду в каструлі до 45°C, додайте до неї цукор, лимонну кислоту. Все добре перемішайте, допоки не розчиниться цукор. Потім зніміть каструлю з вогню.

Відокремте квіти бузини від черешків і перевірте, чи немає на них комах, після чого струсіть. Промивати квіти водою не варто, тому що ви змиєте дріжджі.

Коли сироп охолоне нижче 30°C (якщо температура буде більшою, дріжджі на квітках просто загинуть), перелийте його в бродильну ємність (це може бути емальована каструля), додайте квітки бузини та лимонну цедру. Все добре перемішайте. Пам’ятайте, що в ємності має залишитися приблизно 15% вільного місця, щоб могла піднятися піна.

Накрийте ємність марлею або щільною тканиною, щоб туди не потрапили комахи. Перенесіть майбутній квас із бузини в темне місце, де зберігатиметься температура 20-28°C, і залиште його на 5 днів. Двічі на добу помішуйте, щоб сусло не скисло.

Через деякий час квас необхідно процідити від квіток через марлю. Спробуйте, що вийшло, і за необхідності додайте ще цукру.

Розлийте квас із бузини по пляшках, але при цьому залиште приблизно 6 см вільного простору в них.

Помістіть пляшки в холодильник і погріб із температурою 3-10°C і залиште їх ще на три дні. За необхідності стравлюйте газ через пробку, щоб уникнути вибуху.

Термін придатності такого квасу може бути до 90 днів, але найкраще його використати протягом 30 днів. Якщо на дні з’явиться осад – це нормально.