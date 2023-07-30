Благодаря кинопроизводителям и маркетологам у людей появилось устойчивое представление о том, что котам следует давать молоко. Однако это совсем не так. Ведь даже котят не стоит поить этим продуктом.

Почему нельзя давать котам молоко, а также к каким последствиям это может привести, Факты Life разбирались с врачом ветеринарной медицины Викторией Мариянчук.

Почему котам не стоит давать молоко

— Большая часть популяции кошек нетолерантна к лактозе. Котята до 1-2-месячного возраста могут пить молоко исключительно кошачье, ни в коем случае не коровье, козье и другое. Ведь это может привести к неполноценному развитию малышей, недостатку или избытку микро- и макроэлементов, — отмечает ветеринар.

По ее словам, примерно от двухмесячного возраста котенка, когда его отлучают от матери, уровень фермента лактазы, расщепляющего “молочный сахар”, постепенно уменьшается, а у взрослых кошек его практически нет.

— Учитывая, что коты мясоедные животные, во взрослом возрасте они не нуждаются в каком-либо виде молока и без него живут счастливо, — отмечает Виктория Мариянчук.

Последствия употребления молока котами

Если у вас создалось впечатление, что можно давать молоко в качестве вкусности, потому что пушистик так просит, то спешим вас огорчить. Делать это категорически нельзя, ведь это приводит к ухудшению самочувствия животного.

— Симптомы непереносимости лактозы у животных схожи с человеческими – метеоризм, боль, диарея, у кошек чаще будет рвота. Худшим последствием может быть хронический гастрит, панкреатит, ведь содержание жира в молоке коровы высокое, – рассказывает врач.

Она добавила, что котики умеют хорошо скрывать признаки болезней, в частности боль.

– Поэтому если вы не замечаете какой-либо реакции на молоко, это не значит, что он счастливчик и имеет достаточное количество лактазы, возможно, у него болит живот и он немного дольше поспал сегодня. Почему они пьют молоко, если им плохо от него? Оно жирное и вкусное, – отмечает ветеринар.