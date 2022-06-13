Молода картопля, мабуть, найпопулярніший варіант літнього обіду чи вечері. Окрім того, що вона дуже смачна, також навіює безтурботні спогади з дитинства про літні смаколики, котрі готувала мама.

Ми розповімо, скільки потрібно варити молоду картоплю і поділимося відомим рецептом її приготування.

Як довго потрібно варити молоду картоплю

Одним із величезних плюсів цієї страви є те, що вона дуже легка й швидка в приготуванні. Молода картопля вариться всього 15-25 хвилин, а опісля її вже можна подавати до столу.

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А щоб перевірити її готовність, достатньо просто скористуватися зубочисткою. Просто проткніть нею картоплину – якщо вона проколюється, страва вже готова.

Як приготувати молоду картоплю

Очищаємо картоплю від шкірки. Перед цим варто замочити плоди на 10 хвилин у холодній воді, щоб очищувати було легше.

Якщо є великі картоплини, їх варто розрізати на кілька менших частинок.

Ставимо каструлю з водою на вогонь і доводимо до кипіння. Потім кидаємо картоплю і варимо протягом 15-25 хвилин.

За кілька хвилин до того, як вона буде готова, додаємо у воду трохи солі.

Зливаємо воду, додаємо зелень (найкраще підійде кріп), вершкове масло та сметану, перемішуємо й подаємо до столу!

Молода картопля стане чудовим доповненням вашого звичного меню.

До речі, окрім того, що така картопля готується швидко, вона також має чимало корисних речовин: вітаміни С та B, а також калій та залізо. А її калорійність становить всього 61 ккал на 100 г.

Радимо не нехтувати можливістю приготувати молоду картоплю цього сезону!