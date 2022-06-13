Молода картопля, мабуть, найпопулярніший варіант літнього обіду чи вечері. Окрім того, що вона дуже смачна, також навіює безтурботні спогади з дитинства про літні смаколики, котрі готувала мама.
Ми розповімо, скільки потрібно варити молоду картоплю і поділимося відомим рецептом її приготування.
Як довго потрібно варити молоду картоплю
Одним із величезних плюсів цієї страви є те, що вона дуже легка й швидка в приготуванні. Молода картопля вариться всього 15-25 хвилин, а опісля її вже можна подавати до столу.
А щоб перевірити її готовність, достатньо просто скористуватися зубочисткою. Просто проткніть нею картоплину – якщо вона проколюється, страва вже готова.
Як приготувати молоду картоплю
Очищаємо картоплю від шкірки. Перед цим варто замочити плоди на 10 хвилин у холодній воді, щоб очищувати було легше.
Якщо є великі картоплини, їх варто розрізати на кілька менших частинок.
Ставимо каструлю з водою на вогонь і доводимо до кипіння. Потім кидаємо картоплю і варимо протягом 15-25 хвилин.
За кілька хвилин до того, як вона буде готова, додаємо у воду трохи солі.
Зливаємо воду, додаємо зелень (найкраще підійде кріп), вершкове масло та сметану, перемішуємо й подаємо до столу!
Молода картопля стане чудовим доповненням вашого звичного меню.
До речі, окрім того, що така картопля готується швидко, вона також має чимало корисних речовин: вітаміни С та B, а також калій та залізо. А її калорійність становить всього 61 ккал на 100 г.
Радимо не нехтувати можливістю приготувати молоду картоплю цього сезону!