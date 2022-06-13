Молодой картофель, пожалуй, самый популярный из летних вариантов обеда или ужина. Ведь кроме того, что он очень вкусный, также дарит беззаботные воспоминания из детства о летних вкусностях, которые готовила мама.

Мы расскажем, сколько нужно варить молодой картофель, а также поделимся известным рецептом его приготовления.

Как долго нужно варить молодой картофель

Одним из огромных плюсов этого блюда является то, что оно очень легкое и быстрое в приготовлении. Молодой картофель варится в течение всего 15-25 минут, а после его уже можно подавать к столу.

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Чтобы проверить готовность картофеля, достаточно просто воспользоваться зубочисткой. Просто проткните ею картофелину – если она прокалывается, блюдо уже готово.

Как приготовить молодую картошку

Очищаем картофель от кожуры. Перед этим следует замочить плоды на 10 минут в холодной воде, чтобы очищать было легче.

Если есть большие картофелины, их лучше разрезать на несколько более маленьких частей.

Ставим кастрюлю с водой на огонь и доводим до кипения. Бросаем картофель и варим в течение 15-25 минут.

За несколько минут до того, как она будет готова, добавляем в воду немного соли.

Сливаем воду, добавляем зелень (лучше всего подойдет укроп), сливочное масло и сметану, перемешиваем и подаем к столу!

Молодой картофель станет отличным дополнением вашего обычного меню.

Кстати, кроме того, что такой картофель готовится быстро, он также имеет немало полезных веществ: витамины С и B, а также калий и железо. А его калорийность составляет всего 61 ккал на 100 г.

Советуем не пренебрегать возможностью приготовить молодой картофель этим сезоном!