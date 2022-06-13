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Сколько нужно варить молодой картофель

13 июня 2022, 19:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Скільки потрібно варити молоду картоплю

Молодой картофель, пожалуй, самый популярный из летних вариантов обеда или ужина. Ведь кроме того, что он очень вкусный, также дарит беззаботные воспоминания из детства о летних вкусностях, которые готовила мама.

Мы расскажем, сколько нужно варить молодой картофель, а также поделимся известным рецептом его приготовления.

Как долго нужно варить молодой картофель

Одним из огромных плюсов этого блюда является то, что оно очень легкое и быстрое в приготовлении. Молодой картофель варится в течение всего 15-25 минут, а после его уже можно подавать к столу.

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Чтобы проверить готовность картофеля, достаточно просто воспользоваться зубочисткой. Просто проткните ею картофелину – если она прокалывается, блюдо уже готово.

Как приготовить молодую картошку

Очищаем картофель от кожуры. Перед этим следует замочить плоды на 10 минут в холодной воде, чтобы очищать было легче.

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Если есть большие картофелины, их лучше разрезать на несколько более маленьких частей.

Ставим кастрюлю с водой на огонь и доводим до кипения. Бросаем картофель и варим в течение 15-25 минут.

За несколько минут до того, как она будет готова, добавляем в воду немного соли.

Сливаем воду, добавляем зелень (лучше всего подойдет укроп), сливочное масло и сметану, перемешиваем и подаем к столу!

Молодой картофель станет отличным дополнением вашего обычного меню.

Кстати, кроме того, что такой картофель готовится быстро, он также имеет немало полезных веществ: витамины С и B, а также калий и железо. А его калорийность составляет всего 61 ккал на 100 г.

Советуем не пренебрегать возможностью приготовить молодой картофель этим сезоном!

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