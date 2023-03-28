В кулінарії є безліч рецептів, які вимагають точності. Наприклад, випічка або десерти, де, не знаючи точних пропорцій ви отримаєте не таку консистенцію, яка потрібна.
Тому в більшості випадків, точність в кулінарії – запорука успіху та смачних страв. Скільки грамів в столовій ложці – читайте в матеріалі.
Чи можна за допомогою столової ложки виміряти точну вагу інгредієнта
Столова ложка вважається універсальною мірою вимірювання продуктів на кухні, якщо немає мірної склянки або кухонних ваг.
Складність вимірювання ложкою полягає в тому, що кожна речовина має різний об’єм.
Для того, щоб точно виміряти вагу інгредієнта, потрібно знати, скільки грамів міститься в столовій ложці для конкретного продукту.
Що впливає на вагу продукту в ложці: основні аспекти
- тип продукту;
- спосіб набору продукту в ложку (з гіркою або без).
Оскільки ложки розрізняються за обсягом, важливо набирати в неї продукт без гірки.
Скільки грамів в столовій ложці: приблизна вага різних продуктів
- 1 столова ложка цукру – 20 г;
- 1 столова ложка солі – 25 г;
- 1 столова ложка цукрової пудри – 23 г;
- 1 столова ложка рідкого меду – 25 г;
- 1 столова ложка лимонної кислоти – 12 г;
- 1 столова ложка соди – 22 г;
- 1 столова ложка сухих дріжджів – 9 г;
- 1 столова ложка желатину – 10 г;
- 1 столова ложка какао – 20 г;
- 1 столова ложка меленої кави – 15 г;
- 1 столова ложка води – 13 г;
- 1 столова ложка оцту – 13 г;
- 1 столова ложка соняшникової олії – 12 г;
- 1 столова ложка розтопленого вершкового масла – 11 г.
Скільки грамів у продукті
Крім обсягу сипких або рідких інгредієнтів, у рецептах може зустрічатися точна маса того чи іншого продукту. Ось приблизна вага різних продуктів:
- 1 яйце – 50-55 г;
- 1 жовток – 15 г;
- 1 білок – 35 г;
- 1 помідор середнього розміру – 100 г;
- 1 картопля – 150-200 г;
- 1 цибулина середнього розміру – 150 г;
- 1 яблуко або груша – 100-150 г;
- 1 зубчик часнику – 5 г;
- 1 середній лимон – 75-100 г.