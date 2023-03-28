В кулінарії є безліч рецептів, які вимагають точності. Наприклад, випічка або десерти, де, не знаючи точних пропорцій ви отримаєте не таку консистенцію, яка потрібна.

Тому в більшості випадків, точність в кулінарії – запорука успіху та смачних страв. Скільки грамів в столовій ложці – читайте в матеріалі.

Чи можна за допомогою столової ложки виміряти точну вагу інгредієнта

Столова ложка вважається універсальною мірою вимірювання продуктів на кухні, якщо немає мірної склянки або кухонних ваг.

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Складність вимірювання ложкою полягає в тому, що кожна речовина має різний об’єм.

Для того, щоб точно виміряти вагу інгредієнта, потрібно знати, скільки грамів міститься в столовій ложці для конкретного продукту.

Що впливає на вагу продукту в ложці: основні аспекти

тип продукту;

спосіб набору продукту в ложку (з гіркою або без).

Оскільки ложки розрізняються за обсягом, важливо набирати в неї продукт без гірки.

Скільки грамів в столовій ложці: приблизна вага різних продуктів

1 столова ложка цукру – 20 г;

1 столова ложка солі – 25 г;

1 столова ложка цукрової пудри – 23 г;

1 столова ложка рідкого меду – 25 г;

1 столова ложка лимонної кислоти – 12 г;

1 столова ложка соди – 22 г;

1 столова ложка сухих дріжджів – 9 г;

1 столова ложка желатину – 10 г;

1 столова ложка какао – 20 г;

1 столова ложка меленої кави – 15 г;

1 столова ложка води – 13 г;

1 столова ложка оцту – 13 г;

1 столова ложка соняшникової олії – 12 г;

1 столова ложка розтопленого вершкового масла – 11 г.

Скільки грамів у продукті

Крім обсягу сипких або рідких інгредієнтів, у рецептах може зустрічатися точна маса того чи іншого продукту. Ось приблизна вага різних продуктів: