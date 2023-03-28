В кулинарии есть множество рецептов, требующих точности. Например, выпечка или десерты, где, не зная точных пропорций, вы получите не такую консистенцию, которая нужна.
Поэтому в большинстве случаев точность в кулинарии – залог успеха и вкусных блюд. Сколько граммов в столовой ложке – читайте в материале.
Можно ли с помощью столовой ложки измерить точный вес ингредиента
Столовая ложка считается универсальной мерой измерения продуктов на кухне, если нет мерного стакана или кухонных весов.
Сложность измерения ложкой состоит в том, что каждое вещество имеет разный объем.
Чтобы точно измерить вес ингредиента, нужно знать, сколько граммов содержится в столовой ложке для конкретного продукта.
Что влияет на вес продукта в ложке: основные аспекты
- тип продукта;
- способ набора продукта в ложку (с горкой или без).
Поскольку ложки различаются по объему, важно набирать продукт без горки.
Сколько граммов в столовой ложке: приблизительный вес разных продуктов
- 1 столовая ложка сахара – 20 г;
- 1 столовая ложка соли – 25 г;
- 1 столовая ложка сахарной пудры – 23 г;
- 1 столовая ложка жидкого меда – 25 г;
- 1 столовая ложка лимонной кислоты – 12 г;
- 1 столовая ложка соды – 22 г;
- 1 столовая ложка сухих дрожжей – 9 г;
- 1 столовая ложка желатина – 10 г;
- 1 столовая ложка какао – 20 г;
- 1 столовая ложка молотого кофе – 15 г;
- 1 столовая ложка воды – 13 г;
- 1 столовая ложка уксуса – 13 г;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла – 12 г;
- 1 столовая ложка растопленного сливочного масла – 11 г.
Сколько граммов в продукте
Помимо объема сыпучих или жидких ингредиентов в рецептах может встречаться точная масса того или иного продукта. Вот приблизительный вес разных продуктов:
- 1 яйцо – 50-55 г;
- 1 желток – 15 г;
- 1 белок – 35 г;
- 1 помидор среднего размера – 100 г;
- 1 картофель – 150-200 г;
- 1 луковица среднего размера – 150 г;
- 1 яблоко или груша – 100-150 г;
- 1 зубчик чеснока – 5 г;
- 1 средний лимон – 75-100 г.