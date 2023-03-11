Часто господині вимірюють вагу розсипчастих продуктів чайними ложками. Це – доволі зручний спосіб, який допомагає набрати більш точну кількість, ніж звичайними ложками.

Скільки грамів у чайній ложці цукру, меду, солі та інших продуктах – читай в матеріалі.

Скільки грамів в чайній ложці і як правильно вимірювати вагу

Перед тим, як вимірювати вагу продукту, потрібно розуміти, що спосіб із ложкою показує не точну кількість грамів, а лише приблизну.

Зараз дивляться

Для кращого результату ліпше використовувати для приготування складних рецептів кухонні ваги.

Важливо, що набирати в ложку продукт потрібно без гірки. Таким чином, ви наберете продукту саме стільки, скільки потрібно.

Скільки грамів в чайній ложці: список продуктів