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Скільки грамів в чайній ложці: таблиця продуктів

11 Березня 2023, 15:15
Анна Голішевська Редакторка сайту
Ложка

Часто господині вимірюють вагу розсипчастих продуктів чайними ложками. Це – доволі зручний спосіб, який допомагає набрати більш точну кількість, ніж звичайними ложками.

Скільки грамів у чайній ложці цукру, меду, солі та інших продуктах – читай в матеріалі.

Скільки грамів в чайній ложці і як правильно вимірювати вагу

Перед тим, як вимірювати вагу продукту, потрібно розуміти, що спосіб із ложкою показує не точну кількість грамів, а лише приблизну.

Зараз дивляться

Для кращого результату ліпше використовувати для приготування складних рецептів кухонні ваги.

Важливо, що набирати в ложку продукт потрібно без гірки. Таким чином, ви наберете продукту саме стільки, скільки потрібно.

Скільки грамів в чайній ложці: список продуктів

  • в 1 чайній ложці цукру – 5 г;
  • в 1 чайній ложці олії або розтопленого маргарину – 4 г;
  • в 1 чайній ложці молока – 4 г;
  • в 1 чайній ложці кориці – 8-5 г;
  • в 1 чайній ложці сухих дріжджів – 5 г;
  • в 1 чайній ложці солі екстра – 7-10 г;
  • в 1 чайній ложці кам’яної солі – 8-10;
  • в 1 чайній ложці води – 5 г;
  • в 1 чайній ложці меду – 7-10 г;
  • в 1 чайній ложці чаю – 2 г;
  • в 1 чайній ложці борошна – 5 г;
  • в 1 чайній ложці крохмалю – 10 г;
  • в 1 чайній ложці лимонної кислоти – 5 г;
  • в 1 чайній ложці какао – 3 г;
  • в 1 чайній ложці меленої кави – 4 г;
  • в 1 чайній ложці соди – 12 г;
  • в 1 чайній ложці розпушувача – 3 г;
  • в 1 чайній ложці сухого желатину – 5 г;
  • в 1 чайній ложці манної крупи – 7 г;
  • в 1 чайній ложці ванільного цукру – 4 г;
  • в 1 чайній ложці цукрової пудри – 10 г.
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