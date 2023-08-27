Украинцы с опасением ожидают прихода осенне-зимнего периода, так как эксперты прогнозируют удары РФ по инфраструктуре. В ДТЭК тоже призвали не прятать генераторы, а наоборот, запастись топливом. При таких раскладах вполне актуален вопрос, сколько времени холодильник держит холод после отключения света. Об этом и поговорим далее.

Как долго холодильник держит холод после отключения

Большинство холодильников сохраняют холод на протяжении 24 часов. Морозильные камеры — больше. Морозильный отсек, интегрированный в холодильную камеру, держит температуру примерно 16 часов. Даже маленькая морозилка в малогабаритных холодильниках — сохраняет холод до 10 часов.

Однако тут есть несколько факторов влияния. И первый — это состояние самого холодильника, насколько он новый и современный. Так, к примеру, старая модель, которой больше 10 лет, бережет продукты в прохладе менее 10 часов. Иногда это даже три-четыре часа, что совсем не утешает.

Сколько времени холодильник держит холод после отключения зависит и от самой модели, а не только от возраста техники.

Еще один момент, который влияет на длительность сохранения холода, – количество продуктов. Тут действует принцип – чем больше еды в морозилке, тем выше длительность температурного режима. Такое же правило применено и к холодильникам.

Как сохранить холод в холодильнике при отключении электричества

Но если вы хотите сохранить температурный режим дольше, то можно воспользоваться несколькими лайфхаками.

И первое правило, которое следует соблюдать после отключения электричества, – избегайте заглядывания в холодильник без особой надобности. Так вы не будете впускать внутрь тепло.

Также советуем просмотреть продукты в холодильнике и выкинуть те, которые уже начали портиться. И помните, если света нет давно, проверьте температуру в холодильнике с помощью термометра. Если она выше 4°С, продукты могут испортиться. Ведь идеально для содержимого в холодильнике — 4°С или ниже, в морозильной камере – 0°С или меньше. Но продлить нужный температурный режим можно при помощи сухого или обычного льда, а также замороженных контейнеров с водой.

Приобретите блочный или сухой лед

Он прибавит несколько часов к сохранению холода после отключения света. С его помощью можно четыре часа не переживать из-за продуктов в самом холодильнике и более суток – в морозильной камере. Просто положите блочный или сухой лед в холодильник и морозилку, когда исчезнет электроэнергия.

Лед и замороженные бутылки

С сохранением температурного режима в холодильнике отлично справится и обычный лед или замороженная в бутылках вода. Если свет отсутствует более 5 часов, это станет настоящим спасжилетом.

Контейнеры с водой

Холодильник будет лучше держать холод после отключения, если воспользоваться контейнерами с водой. Они сберегают в холодильнике нужную температуру еще несколько часов после исчезновения электроэнергии.

К слову, Факты ICTV писали о способах, как разогреть еду без электричества и газа на случай тотального блэкаута.