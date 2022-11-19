Через регулярні удари по критичній інфраструктурі України жителі нашої країни можуть залишитися без електроенергії на кілька днів. У цій ситуації виникає запитання, як і на чому готувати їжу.

Факти ICTV дізнавалися, як можна розігріти чи приготувати їжу без електрики та побутового газу.

Газова плитка

Якщо світла та газу не буде кілька днів, приготувати чи розігріти їжу допоможуть газові плити. Хоча існують ще й гасові, бензинові, спиртові, на сухому паливі (парафіні, тирсі). Навіть є мультипаливні. Однак радимо віддати перевагу саме газовим.

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Газові плити бувають двох типів:

ті, що працюють від газового балона;

газові пальники з виносним шлангом.

У нашому випадку варто купувати ті, що працюють на газовому балоні. Газові плити бувають різних розмірів та видів, з однією чи кількома конфорками.

Такі плити популярні серед туристів, адже вони легко транспортуються, не займають багато місця і коштують недорого — від 300 грн.

На газових плитах можна розігріти їжу як надворі, так і в приміщенні. Вони призначені для побутового використання від балонного газу.

Тому разом із плиткою варто відразу купувати газовий балон. Вони бувають різних видів та об’ємів — на 5, 12, 27, 50 літрів. У випадку, коли газ у балоні закінчиться, його можна заправити на автозаправці.

Такі плити дуже швидко нагріваються, тому у вас буде час і розігріти їжу, і зварити каву, і нагріти воду на чай.

У разі можливих довготривалих відключень електрики газова плита стане відмінним помічником для приготування їжі.

Багаття

Це класичний спосіб приготування їжі. Люди користуються ним вже тисячі років.

Мешканцям приватних будинків пощастило більше, адже вони можуть розводити вогонь на власній території, поставивши мангал.

Українці, які мешкають у багатоквартирних будинках, також можуть скористатися цим варіантом. Необхідно лише домовитися із сусідами та розвести багаття у дворі або за будинком.

На вогнище можна встановити сковорідку, каструлю чи чайник. Якщо маєте мангал та шампури, можна підсмажити мʼясо, рибу, хліб тощо.

Для цього треба підготувати дерево, вугілля, сірники, запальнички, металевий посуд та їжу, яку будете нагрівати. Схема проста:

розпалити вогонь у зручному та доступному місці;

встановити мангал або підвісити баняк;

покласти в посудину їжу;

зачекати кілька хвилин;

насолоджуватися смачним обідом.

Туристичний пальник

Так називають газові примуси, якими користуються туристи. Простими словами, це спеціальний пальник, який працює на невеликому газовому балоні.

Ці пальники дуже подібні до портативних газових плит, про які згадувалося вище.

Принцип роботи примусу простий: розкрутити балон та поставити каструлю, металеву чашку або невеличку сковорідку на плитку.

Коштують такі прилади від 250 грн. Ціна залежить від потужності. Наприклад, пальники потужністю до 2 000 Вт зможуть нагріти лише невелику миску супу. Звичайно, цього замало для приготування повноцінного обіду.

Також можна придбати невеличку плиту для 1-2 людей, що накручується поверх балона. На такі плитки встановлюється посуд з невеликою площею дна та об’ємом до 1 літра.

Спеціальні пакети для розігріву їжі

Розігріти їжу можна в спеціальних пакетах. Для цього знадобиться спеціальний хімічний елемент (додається під час купівлі таких пакетів) та звичайна вода.

При контакті хімічного елемента з водою в пакеті утворюється парова баня, яка протягом 15 хвилин нагріває страву до 55°C.

У такому пакеті можна нагріти їжу у жерстяній банці чи сублімовані харчові набори.