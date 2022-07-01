Аби приготувати смачну піцу не потрібно стояти біля плити годинами. Існують швидкі та не менш смачні рецепти піци за п’ять хвилин на сковорідці.

Як приготувати піцу на сковорідці за п’ять хвилин – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що знадобиться

Хоч ця піца готується за кілька хвилин, замісити тісто все ж доведеться. Отож, для тіста вам знадобиться:

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сметана — 4 ст. л;

майонез — 4 ст. л.;

два яйця;

борошно — 9 ст. л.

Для начинки можете використовувати усе, що любите. Класичні інгредієнти:

твердий сир;

ковбаса чи шинка;

помідори;

будь-яка зелень (за смаком).

Як приготувати

Замісіть тісто – змішайте усі інгредієнти. У вас має вийти густа маса, за консистенцією як сметана. Розігрійте сковорідку та додайте олію. Вилийте тісто на сковорідку. Наріжте ваші інгредієнти та викладіть на тісто. Додайте потертий сир. Накрийте сковорідку кришкою та готуйте п’ять хвилин.

Аби тісто не підгоріло, готуйте піцу на маленькому вогні. Смачного!