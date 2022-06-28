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Як приготувати окрошку – рецепт на сметані

28 Червня 2022, 07:33
Ніка Коршунова практикантка сайту
Як приготувати окрошку - рецепт на сметані

В літні спекотні дні традиційний гарячий суп – не зовсім те, про що ми мріємо, але відмовлятися від смачної та ситної страви все ж не хочеться.

Ідеально його замінити зможе прохолодна окрошка на сметані.

Інгредієнти:

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  • Сметана — ¼ чашки
  • Холодна вода — 4 чашки
  • Оцет — 1 ст. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Ковбаса Лікарська — 220 грам
  • Огірки — 2 шт.
  • Кріп — 1 пучок
  • Зелена цибуля — 4 ст. л.
  • Картопля — 2 шт.
  • Яйця — 2 шт.

Окрошка на сметані – приготування

Відваріть картоплю в мундирі та яйця.

У великій посудині змішайте холодну воду і сметану, тоді додайте оцет і сіль. Усе перемішайте. Трішки охолодіть в холодильнику, доки готуються інші інгредієнти.

Почистьте картоплю від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Подрібніть яйця.

Ковбасу також наріжте кубиками. Огірки почистьте і наріжте смужками або ж натріть на терку. Зелень нарубайте.

Додайте всі інгредієнти в посудину з основною масою для окрошки. Перемішайте.

Окрошка готова. Смачного!

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