В літні спекотні дні традиційний гарячий суп – не зовсім те, про що ми мріємо, але відмовлятися від смачної та ситної страви все ж не хочеться.
Ідеально його замінити зможе прохолодна окрошка на сметані.
Інгредієнти:
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- Сметана — ¼ чашки
- Холодна вода — 4 чашки
- Оцет — 1 ст. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Ковбаса Лікарська — 220 грам
- Огірки — 2 шт.
- Кріп — 1 пучок
- Зелена цибуля — 4 ст. л.
- Картопля — 2 шт.
- Яйця — 2 шт.
Окрошка на сметані – приготування
Відваріть картоплю в мундирі та яйця.
У великій посудині змішайте холодну воду і сметану, тоді додайте оцет і сіль. Усе перемішайте. Трішки охолодіть в холодильнику, доки готуються інші інгредієнти.
Почистьте картоплю від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Подрібніть яйця.
Ковбасу також наріжте кубиками. Огірки почистьте і наріжте смужками або ж натріть на терку. Зелень нарубайте.
Додайте всі інгредієнти в посудину з основною масою для окрошки. Перемішайте.
Окрошка готова. Смачного!
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