В літні спекотні дні традиційний гарячий суп – не зовсім те, про що ми мріємо, але відмовлятися від смачної та ситної страви все ж не хочеться.

Ідеально його замінити зможе прохолодна окрошка на сметані.

Інгредієнти:

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Сметана — ¼ чашки

Холодна вода — 4 чашки

Оцет — 1 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Ковбаса Лікарська — 220 грам

Огірки — 2 шт.

Кріп — 1 пучок

Зелена цибуля — 4 ст. л.

Картопля — 2 шт.

Яйця — 2 шт.

Окрошка на сметані – приготування

Відваріть картоплю в мундирі та яйця.

У великій посудині змішайте холодну воду і сметану, тоді додайте оцет і сіль. Усе перемішайте. Трішки охолодіть в холодильнику, доки готуються інші інгредієнти.

Почистьте картоплю від шкірки і наріжте невеликими кубиками. Подрібніть яйця.

Ковбасу також наріжте кубиками. Огірки почистьте і наріжте смужками або ж натріть на терку. Зелень нарубайте.

Додайте всі інгредієнти в посудину з основною масою для окрошки. Перемішайте.

Окрошка готова. Смачного!