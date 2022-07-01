Чтобы приготовить вкусную пиццу не нужно стоять у плиты часами. Существуют быстрые и не менее вкусные рецепты пиццы за пять минут на сковородке.
Как приготовить пиццу на сковородке за пять минут — читайте в материале Фактов ICTV.
Что понадобится
Хоть эта пицца готовится за несколько минут, замесить тесто все же придется. Итак, для теста вам понадобится:
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- сметана — 4 ст. л;
- майонез — 4 ст. л.;
- два яйца;
- мука — 9 ст. л.
Для начинки можете использовать все, что любите. Классические ингредиенты:
- твердый сыр;
- колбаса или ветчина;
- помидоры;
- любая зелень (по вкусу).
Как приготовить
- Замесите тесто — смешайте все ингредиенты. У вас должна получиться густая масса, по консистенции как сметана.
- Разогрейте сковородку и добавьте масло.
- Вылейте тесто на сковородку.
- Нарежьте ваши ингредиенты и выкладывайте на тесто.
- Добавьте протертый сыр.
- Накройте сковородку крышкой и готовьте пять минут.
Чтобы тесто не подгорело, готовьте пиццу на маленьком огне. Приятного аппетита!
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