Чтобы приготовить вкусную пиццу не нужно стоять у плиты часами. Существуют быстрые и не менее вкусные рецепты пиццы за пять минут на сковородке.

Как приготовить пиццу на сковородке за пять минут — читайте в материале Фактов ICTV.

Что понадобится

Хоть эта пицца готовится за несколько минут, замесить тесто все же придется. Итак, для теста вам понадобится:

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сметана — 4 ст. л;

майонез — 4 ст. л.;

два яйца;

мука — 9 ст. л.

Для начинки можете использовать все, что любите. Классические ингредиенты:

твердый сыр;

колбаса или ветчина;

помидоры;

любая зелень (по вкусу).

Как приготовить

Замесите тесто — смешайте все ингредиенты. У вас должна получиться густая масса, по консистенции как сметана. Разогрейте сковородку и добавьте масло. Вылейте тесто на сковородку. Нарежьте ваши ингредиенты и выкладывайте на тесто. Добавьте протертый сыр. Накройте сковородку крышкой и готовьте пять минут.

Чтобы тесто не подгорело, готовьте пиццу на маленьком огне. Приятного аппетита!