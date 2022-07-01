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Быстро и вкусно: рецепт пиццы на сковородке за пять минут

1 июля 2022, 19:46
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Быстро и вкусно: рецепт пиццы на сковородке за пять минут
Источник: Depositphotos

Чтобы приготовить вкусную пиццу не нужно стоять у плиты часами. Существуют быстрые и не менее вкусные рецепты пиццы за пять минут на сковородке.

Как приготовить пиццу на сковородке за пять минут — читайте в материале Фактов ICTV.

Что понадобится

Хоть эта пицца готовится за несколько минут, замесить тесто все же придется. Итак, для теста вам понадобится:

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  • сметана — 4 ст. л;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • два яйца;
  • мука — 9 ст. л.

Для начинки можете использовать все, что любите. Классические ингредиенты:

  • твердый сыр;
  • колбаса или ветчина;
  • помидоры;
  • любая зелень (по вкусу).

Как приготовить

  1. Замесите тесто — смешайте все ингредиенты. У вас должна получиться густая масса, по консистенции как сметана.
  2. Разогрейте сковородку и добавьте масло.
  3. Вылейте тесто на сковородку.
  4. Нарежьте ваши ингредиенты и выкладывайте на тесто.
  5. Добавьте протертый сыр.
  6. Накройте сковородку крышкой и готовьте пять минут.

Чтобы тесто не подгорело, готовьте пиццу на маленьком огне. Приятного аппетита!

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