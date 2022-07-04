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Швидко та смачно: рецепт літнього салату за п’ять хвилин

4 Липня 2022, 12:44
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Швидко та смачно: рецепт літнього салату за п’ять хвилин
Джерело: Depositphotos

Літо – пора не лише врожаю, а й час насолодитися легкими та смачними салатами. Приготування літнього салату займе мало часу, проте користь та відчуття насичення залишиться надовго.

Рецепт салату за п’ять хвилин – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Рецепт літнього салату

Для його приготування вам знадобиться:

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  • авокадо – один;
  • помідор – один;
  • часник – кілька головок;
  • олія – одна ст. л.;
  • сік лимону – 1,5 ст. л.
  • спеції та зелень за смаком.

Рецепт салату неймовірно простий. Спершу приготуйте заправку – подавіть частик через часникодавку, додайте сік лимону, спеції та олію.

Далі наріжте авокадо та помідор на невеличкі скибочки та з’єднайте їх у тарілці. Залийте усе заправкою. Салат за п’ять хвилин готовий!

За бажанням, ви можете замінити авокадо на огірок, вийде не менш смачно!

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Теги
здорова їжа салат
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