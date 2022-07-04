Лето — пора не только урожая, но и время насладиться легкими и вкусными салатами. Приготовление летнего салата займет мало времени, однако польза и чувство насыщения останется надолго.
Рецепт салата за пять минут — читайте в материале Фактов ICTV.
Рецепт летнего салата
Для его приготовления вам понадобится:
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- авокадо — один;
- помидор — один;
- чеснок — несколько головок;
- масло — одна ст. л.;
- сок лимона – 1,5 ст. л.
- специи и зелень по вкусу.
Рецепт салата невероятно прост. Сперва приготовьте заправку — подавите частик через чеснокодавку, добавьте сок лимона, специи и масло.
Далее нарежьте авокадо и помидор на небольшие ломтики и соедините их в тарелке. Залейте все заправкой. Салат за пять минут готов!
По желанию, вы можете заменить авокадо на огурец, получится не менее вкусно!