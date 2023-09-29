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Шукайте рибу на глибині: календар рибалки на жовтень 2023

29 Вересня 2023, 08:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Рибалка
Джерело: Unsplash

Осіння риболовля – окремий вид задоволення, про який знають завзяті мисливці на рибу. У цей час погода може бути тихою, а пейзаж біля річки чи озера – золотим від опалого листя.

Риба поступово готується до зими, а тому її апетит тільки зросте. Саме час дізнатися, коли краще піти на риболовлю. Факти ICTV підготували для вас календар для риболовлі на жовтень 2023 року.

Календар рибалки на жовтень 2023

  • Найсприятливіший період для риболовлі в жовтні 2023 року: 6-10 і 18 – 23 числа;
  • Хороший період для клювання в жовтні 2023 року також буде 3-5, 11, 12, 17, 24-26 числа;
  • Несприятливий період для риболовлі в жовтні 2023 очікується в 1, 2, 13-16, 27-31 числах.

Поради для жовтневої риболовлі

У жовтні 2023 року очікується гарне клювання головня – шукайте цю красиву рибу в затонах і лісових озерах. Якщо є можливість, використовуйте човен, щоб закидати в глибокі води.

Зараз дивляться

Також очікується особлива активність хижаків – приміром, буде гарне клювання миня. В озерах зграї середніх окунів тримаються на глибинах, а ось мілководдя не потішить трофеєм значних розмірів – враховуйте це під час вибору правильних снастей.

Очікується, що до кінця місяця зменшиться клювання щуки. Якщо захочеться хижака зловити – він буде тільки на глибині, і клюне на хробака.

Місце для вдалої риболовлі

Якщо захочете зловити судака – шукайте його на глибині 10 м і більше. У пошуках їжі він спуститься на дно водойми. Окунь також іде вглиб – усе через температуру, яка з кожним днем дедалі холоднішає. Тим паче, що окунь – зграйний хижак.

Експерти сайта Рыбачок рекомендують використовувати донні снасті – на поплавкові мало що цікавого клюватиме.

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