Осіння риболовля – окремий вид задоволення, про який знають завзяті мисливці на рибу. У цей час погода може бути тихою, а пейзаж біля річки чи озера – золотим від опалого листя.
Риба поступово готується до зими, а тому її апетит тільки зросте. Саме час дізнатися, коли краще піти на риболовлю. Факти ICTV підготували для вас календар для риболовлі на жовтень 2023 року.
Календар рибалки на жовтень 2023
- Найсприятливіший період для риболовлі в жовтні 2023 року: 6-10 і 18 – 23 числа;
- Хороший період для клювання в жовтні 2023 року також буде 3-5, 11, 12, 17, 24-26 числа;
- Несприятливий період для риболовлі в жовтні 2023 очікується в 1, 2, 13-16, 27-31 числах.
Поради для жовтневої риболовлі
У жовтні 2023 року очікується гарне клювання головня – шукайте цю красиву рибу в затонах і лісових озерах. Якщо є можливість, використовуйте човен, щоб закидати в глибокі води.
Також очікується особлива активність хижаків – приміром, буде гарне клювання миня. В озерах зграї середніх окунів тримаються на глибинах, а ось мілководдя не потішить трофеєм значних розмірів – враховуйте це під час вибору правильних снастей.
Очікується, що до кінця місяця зменшиться клювання щуки. Якщо захочеться хижака зловити – він буде тільки на глибині, і клюне на хробака.
Місце для вдалої риболовлі
Якщо захочете зловити судака – шукайте його на глибині 10 м і більше. У пошуках їжі він спуститься на дно водойми. Окунь також іде вглиб – усе через температуру, яка з кожним днем дедалі холоднішає. Тим паче, що окунь – зграйний хижак.
Експерти сайта Рыбачок рекомендують використовувати донні снасті – на поплавкові мало що цікавого клюватиме.