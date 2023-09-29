Осіння риболовля – окремий вид задоволення, про який знають завзяті мисливці на рибу. У цей час погода може бути тихою, а пейзаж біля річки чи озера – золотим від опалого листя.

Риба поступово готується до зими, а тому її апетит тільки зросте. Саме час дізнатися, коли краще піти на риболовлю. Факти ICTV підготували для вас календар для риболовлі на жовтень 2023 року.

Календар рибалки на жовтень 2023

Найсприятливіший період для риболовлі в жовтні 2023 року: 6-10 і 18 – 23 числа;

для риболовлі в жовтні 2023 року: 6-10 і 18 – 23 числа; Хороший період для клювання в жовтні 2023 року також буде 3-5, 11, 12, 17, 24-26 числа;

для клювання в жовтні 2023 року також буде 3-5, 11, 12, 17, 24-26 числа; Несприятливий період для риболовлі в жовтні 2023 очікується в 1, 2, 13-16, 27-31 числах.

Поради для жовтневої риболовлі

У жовтні 2023 року очікується гарне клювання головня – шукайте цю красиву рибу в затонах і лісових озерах. Якщо є можливість, використовуйте човен, щоб закидати в глибокі води.

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Також очікується особлива активність хижаків – приміром, буде гарне клювання миня. В озерах зграї середніх окунів тримаються на глибинах, а ось мілководдя не потішить трофеєм значних розмірів – враховуйте це під час вибору правильних снастей.

Очікується, що до кінця місяця зменшиться клювання щуки. Якщо захочеться хижака зловити – він буде тільки на глибині, і клюне на хробака.

Місце для вдалої риболовлі

Якщо захочете зловити судака – шукайте його на глибині 10 м і більше. У пошуках їжі він спуститься на дно водойми. Окунь також іде вглиб – усе через температуру, яка з кожним днем дедалі холоднішає. Тим паче, що окунь – зграйний хижак.

Експерти сайта Рыбачок рекомендують використовувати донні снасті – на поплавкові мало що цікавого клюватиме.