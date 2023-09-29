Осенняя рыбалка — отдельный вид удовольствия, о котором знают заядлые охотники на рыбу. В это время погода может быть тихой, а пейзаж у реки или озера — золотым от опавших листьев.

Рыба постепенно готовится к зиме, а поэтому ее аппетит только возрастет. Самое время узнать, когда лучше пойти на рыбалку. Факты ICTV подготовили для вас календарь для рыбалки на октябрь 2023.

Календарь рыбака на октябрь 2023

Самый благоприятный период для рыбалки в октябре 2023: 6-10 и 18 — 23 числа;

Хороший период для клева в октябре 2023 также будет 3-5, 11, 12, 17, 24-26 числа;

Неблагоприятный период для рыбалки в октябре 2023 ожидается в 1, 2, 13-16, 27-31 числах.

Советы для октябрьской рыбалки

В октябре 2023 года ожидается хороший клев голавля — ищите эту красивую рыбу в затонах и лесных озерах. Если есть возможность, используйте лодку, чтобы забрасывать в глубокие воды.

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Также ожидается особая активность хищников — к примеру, будет хороший клев налима. В озерах стаи средних окуней держатся на глубинах, а вот мелководье не порадует трофеем внушительных размеров — учитывайте это при выборе правильных снастей.

Ожидается, что к концу месяца уменьшится клев щуки. Если захочется хищника словить — он будет только на глубине, и клюнет на червя.

Место для удачной рыбалки

Если захотите словить судака — ищите его на глубине 10 м и больше. В поисках еды он спустится на дно водоема. Окунь также уходит вглубь — все из-за температуры, которая с каждым днем все становится холоднее. Тем более, что окунь — стайный хищник.

Эксперты сайта Рыбачек рекомендуют использовать донные снасти — на поплавочные мало что интересного будет клевать.