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Ищите рыбу на глубине: календарь рыбака на октябрь 2023

29 сентября 2023, 08:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Рибалка
Источник: Unsplash

Осенняя рыбалка — отдельный вид удовольствия, о котором знают заядлые охотники на рыбу. В это время погода может быть тихой, а пейзаж у реки или озера — золотым от опавших листьев.

Рыба постепенно готовится к зиме, а поэтому ее аппетит только возрастет. Самое время узнать, когда лучше пойти на рыбалку. Факты ICTV подготовили для вас календарь для рыбалки на октябрь 2023.

Календарь рыбака на октябрь 2023

  • Самый благоприятный период для рыбалки в октябре 2023: 6-10 и 18 — 23 числа;
  • Хороший период для клева в октябре 2023 также будет 3-5, 11, 12, 17, 24-26 числа;
  • Неблагоприятный период для рыбалки в октябре 2023 ожидается в 1, 2, 13-16, 27-31 числах.

Советы для октябрьской рыбалки

В октябре 2023 года ожидается хороший клев голавля — ищите эту красивую рыбу в затонах и лесных озерах. Если есть возможность, используйте лодку, чтобы забрасывать в глубокие воды. 

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Также ожидается особая активность хищников — к примеру, будет хороший клев налима. В озерах стаи средних окуней держатся на глубинах, а вот мелководье не порадует трофеем внушительных размеров — учитывайте это при выборе правильных снастей.

Ожидается, что к концу месяца уменьшится клев щуки. Если захочется хищника словить — он будет только на глубине, и клюнет на червя.

Место для удачной рыбалки

Если захотите словить судака — ищите его на глубине 10 м и больше. В поисках еды он спустится на дно водоема. Окунь также уходит вглубь — все из-за температуры, которая с каждым днем все становится холоднее. Тем более, что окунь — стайный хищник.

Эксперты сайта Рыбачек рекомендуют использовать донные снасти — на поплавочные мало что интересного будет клевать.

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