Помідор, як і будь-яка інша культура, потребує дбайливого догляду. Щоб отримати гарний врожай, помідорні кущі потрібно підживлювати, захищати від хвороб та шкідників, регулярно поливати та правильно формувати.

Досвідчені городники знають, що правильний полив томатів – запорука хорошого врожаю. Коли не можна поливати помідори та як здійснювати полив – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли не можна поливати помідори

Неправильне поливання помідорів може спричинити розвиток різноманітних хвороб. Помідори не люблять нестачі вологи, але і надмірний полив їх може погубити.

Нестача води помітна одразу – листя скручується, цвіт обсипається. Надлишок рідини теж видно – плоди чорніють та опадають.

Після висадження розсади в ґрунт чи теплицю помідори поливають рясно та залишають без води на пʼять днів. У цей час помідори поливати не можна.

Саджанці мають адаптуватися до нового середовища. Далі полив залежить від того, де ростуть томати і яка погода в цьому сезоні. Зазвичай полив здійснюють 1-2 рази на тиждень.

Також поливати помідори заборонено у спекотні дні, особливо вдень, коли сонце у розпалі. Річ у тім, що вода швидко випарується, а палке сонце може призвести до сонячного опіку. Його можна розпізнати за знебарвленими ділянками на листі.

Крім того, холодна вода, яка потраплятиме під корінь у спеку, спровокує втрату урожаю. Найкраще поливати помідори рано-вранці, під корінь, а потім розпушити ґрунт.

Деякі фахівці також не радять поливати помідори ввечері.

– Якщо поливати томати у вечірні години, волога може стати причиною захворювання рослини.

Також обмежити полив помідорів потрібно за місяць-півтора до кінця вегетативного періоду. Річ у тім, що скасування поливу у цей період стимулює почервоніння та дозрівання плодів.

Коли ще не варто поливати помідори:

Перед дощем – у цьому просто нема потреби. Коли помідорні плоди почали дозрівати. У цей час теж не рекомендується інтенсивно поливати рослини. В період збирання врожаю – суха погода допоможе зберегти якість плодів.

– Важливо також звертати увагу на погодні умови, тип ґрунту та вимоги кожного сорту помідорів.

Як правильно поливати помідори

Томати не люблять посушливий ґрунт, але люблять сухе повітря. Тому експерти радять стежити, аби вологість землі була 85-90%, а повітря — 50%.

Помідори, що ростуть на городі, треба поливати в середньому 1-2 рази на тиждень. Кожному кущику потрібно 3-5 л води. Але під час цвітіння кількість води варто зменшити – 1-2 л. Після цвітіння потрібно збільшити кількість води удвічі.

Помідори потрібно поливати тільки під корінь. Полив на листя (тобто зверху) може привести до осипання бутонів й уповільнити зав’язь плодів.

Фахівці радять обирати для поливу помідорів теплу відстояну дощову воду. Оптимальна температура рідини — 20 °C, а після холодних серпневих ночей можна поливати й теплішою водою — 25-35 °C.

Якщо на дворі спека, поливати помідори потрібно в міру висихання ґрунту.