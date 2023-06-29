Помидор, как и любая другая культура, нуждается в бережном уходе. Чтобы получить хороший урожай, томатные кусты нужно подкармливать, защищать от болезней и вредителей, регулярно поливать и правильно формировать.

Опытные огородники знают, что правильный полив томатов — залог хорошего урожая. Когда нельзя поливать помидоры и как осуществлять полив — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда нельзя поливать помидоры

Неправильное поливание помидоров может вызвать развитие разнообразных болезней. Помидоры не любят недостатка влаги, но и чрезмерный полив их может погубить.

Недостаток воды заметен сразу — листья скручиваются, цветы осыпаются. Избыток жидкости тоже виден — плоды чернеют и опадают.

После высадки рассады в грунт или теплицу помидоры поливают обильно и оставляют без воды на пять дней. В это время помидоры поливать нельзя.

Саженцы должны адаптироваться к новой среде. Далее полив зависит от того, где растут томаты и какая погода в этом сезоне. Обычно полив осуществляют 1-2 раза в неделю.

Также поливать помидоры запрещено в жаркие дни, особенно днем, когда солнце в разгаре. Дело в том, что вода быстро испарится, а палящее солнце может привести к солнечному ожогу. Его можно узнать по обесцвеченным участкам на листьях.

Кроме того, холодная вода, которая будет попадать под корень в жару, спровоцирует потерю урожая. Лучше всего поливать помидоры рано утром, под корень, а затем разрыхлить почву.

Некоторые специалисты также не советуют поливать помидоры вечером.

— Если поливать томаты в вечерние часы, влага может стать причиной заболевания растения.

Также ограничить полив помидоров нужно за месяц-полтора до конца вегетативного периода. Дело в том, что отмена полива в этот период стимулирует покраснения и созревания плодов.

Когда еще не стоит поливать помидоры:

Перед дождем — в этом просто нет необходимости.

Когда помидорные плоды начали созревать. В это время тоже не рекомендуется интенсивно поливать растения.

В период сбора урожая — сухая погода поможет сохранить качество плодов.

— Также важно обращать внимание на погодные условия, тип почвы и требования каждого сорта томатов.

Как правильно поливать помидоры

Томаты не любят засушливую почву, но любят сухой воздух. Поэтому эксперты советуют следить, чтобы влажность земли была 85-90%, а воздух — 50%.

Помидоры, растущие на огороде, надо поливать в среднем 1-2 раза в неделю. Каждому кустику нужно 3-5 л воды. Но во время цветения количество воды стоит уменьшить — 1-2 л. После цветения нужно увеличить количество воды вдвое.

Помидоры нужно поливать только под корень. Полив на листья (то есть сверху) может привести к осыпанию бутонов и замедлить завязь плодов.

Специалисты советуют выбирать для полива помидоров теплую отстоянную дождевую воду. Оптимальная температура жидкости — 20 °C, а после холодных августовских ночей можно поливать и более теплой водой — 25-35 °C.

Если на дворе жара, поливать помидоры нужно по мере высыхания почвы.