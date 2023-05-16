уход за пластиковой разделочной доской

Разделочная доска — один из основных инструментов на каждой кухне. При выборе хозяева обращают внимание на размер, форму и, конечно, материал. Одним из самых популярных вариантов остаются доски из пластика. Такие изделия не впитывают влагу, поэтому риск употребить вместе с пищей вредные бактерии значительно уменьшается.

Как правильно ухаживать за пластиковой разделочной доской, рассказывают Факты ICTV.

Что нельзя делать с пластиковой разделочной доской

Пластиковая разделочная доска — универсальная вещь, которая должна быть на каждой кухне. Однако она имеет свои недостатки, на которые стоит обратить внимание.

Самая большая ошибка хозяев — ставить горячую посуду на пластиковую разделочную доску. В таком случае изделие теряет свой внешний вид и работать на нем будет невозможно.

Срок годности у пластиковой разделочной доски заканчивается тогда, когда на поверхностях появляются царапины. Считается, что тогда на кухонном инструменте начинают размножаться бактерии.

Как ухаживать за пластиковой разделочной доской

Самый большой плюс в пластиковой разделочной доске то, что она не боится контакта с водой. Поэтому мыть такое изделие можно даже в посудомоечной машине.

Чтобы пластиковые доски дольше прослужили, необходимо регулярно мыть их теплой водой и обрабатывать антибактериальными средствами. Для этого можно воспользоваться подручными материалами.