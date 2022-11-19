Малина – смачна та дуже корисна літня ягода. Зазвичай, вона починає родити у червні-липні та радує господарів врожаєм кілька тижнів.

Щоб малина давала великі та соковиті ягоди, за кущами потрібно доглядати. Один з основних етапів догляду – обрізання. Обрізають малину ранньою весною або восени.

Як правильно обрізати малину – дивіться в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Які пагони варто обрізати

Загалом, виділяють два види малини:

звичайна;

ремонтантна.

Звичайна малина має дворічний цикл розвитку:

перший рік – молоді пагінці виростають до 1,5-2 м;

другий рік – на стеблах, що перезимували, формуються ягоди.

На ремонтантній малині ягоди з’являються на пагонах і другого року, і першого. Однак на третій рік будь-яка малина починає родити мало. Ягоди виростають дрібними й несмачними.

Саме від таких пагінців варто позбутися. Вони мають темнішу кору, яка ніби лущиться. Зрізати їх потрібно під корінь, щоб не залишати пеньків для шкідників.

Досвідчені садоводи радять присипати місця зрізів попелом, який відіграє роль антисептика для малини.

Зазвичай малину обрізають пізньою осінню. Проте, якщо господарі не встигли цього зробити до настання зими, обрізати малину можна навесні.

Чим обрізати

Обрізають малину тільки добре заточеним секатором, оскільки зріз повинен бути рівним, інакше може знизитися стійкість рослини до морозів.

Інструмент потрібно використовувати той самий під час всієї обрізки, періодично дезінфікуючи лезо.

Як обрізати малину

Техніка обрізання однакова як для весняної, так і для осінньої обрізки:

Спершу необхідно видалити ослаблені, уражені шкідниками або хворобами пагони та листочки.

Далі слід прорідити кущ для забезпечення доступу сонця та повітря до плодоносних пагонів.

Від кореня видаліть минулорічні пагони, які давали урожай, та залиште 2-3 молодих.

Обріжте посохлі гілки – вони не дадуть плодів.

Також зріжте пагінці зеленуватого відтінку.

Пагони, на яких багато листя, теж варто обрізати: або під корінь, або половину довжини.

Памʼятайте, що у кожному кущі повинно залишитися близько п’яти здорових стебел малини.

Як доглядати за малиною після обрізки

Після обрізки малині необхідно створити всі умови для швидкого відновлення. Для цього потрібно: