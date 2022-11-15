Усі господарі знають, що виноград потрібно обовʼязково обрізати.

Якщо цього не робити, він ростиме, як заманеться. Відповідно, виноград пустить сік на листя й верхівку, а в нижній частині не будуть утворюватися грона.

Аби виноград був смачний, а грона великі, обрізати його варто восени або навесні. Як правильно обрізати виноград – дізнавалися Факти ICTV.

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На що звернути увагу

Перед початком роботи уважно огляньте ваш виноград, його лозу та листя. Якщо не розумієте, як та що потрібно обрізати, керуйтеся такими порадами:

Лоза не має перевищувати 180 см .

. Товщина лози має бути 6–12 мм .

. Пагони, тонші за 5 мм та грубіші за 12 мм, зрізають.

При весняній обрізці надріз робіть таким чином, щоб сік стікав з протилежного боку від бруньки.

Пеньок, який залишають над брунькою, має бути близько 3 см .

. Якщо лоза занадто груба, на ній варто залишити більше бруньок.

Товщина лози в міліметрах дорівнює потрібній кількості бруньок (5 мм – 5 вічок, 12 мм – 12–13 бруньок).

Зрізуйте все листя, що затіняє грона.

Обрізка винограду навесні

Дочекайтеся перших теплих днів: коли температура повітря сягне 5°С, можна обрізати виноград. Огляньте свою рослину та вирішіть, що саме будете зрізати. Навесні насамперед відсікають гілки, які підмерзли, були пошкоджені або на вигляд хворі. Візьміть добре заточений секатор та починайте обрізати. Далі обріжте порослі пагони, товщина яких сягає понад 12 мм, а також слабкі та тонкі (діаметром менше ніж 5 мм). Пагони потрібно вкоротити так, щоб на кожному залишилося не більше 10-15 вічок і приблизно 1-2 вузли. Також видаліть усі пагони, які торік відплодоносили, залишаючи пеньки по 0,5 см.

Після весняних робіт проводять ще кілька обрізань:

Після цвітіння винограду проводять розрідження – зі стебел, на яких утворюються грона, зріжте до 10 нижніх листків.

зі стебел, на яких утворюються грона, зріжте Пасинкування – обрізання пагонів, що утворюються в пазухах листків з літніх бруньок. Вони створюють непотрібну тінь в районі зав’язей та відбирають у рослини поживні речовини. Щоб правильно видалити пасинок, йому треба дати трохи підрости. Потім його видаляють та залишають до двох нижніх листків, щоб на тому місці не виріс новий.

– обрізання пагонів, що утворюються в пазухах листків з літніх бруньок. Вони створюють непотрібну тінь в районі зав’язей та відбирають у рослини поживні речовини. Щоб правильно видалити пасинок, йому треба дати трохи підрости. Потім його видаляють та залишають до двох нижніх листків, щоб на тому місці не виріс новий. Карбування лози проводять у серпні, коли розпускаються пагони, а зростання лози сповільнюється. Ця процедура потрібна, щоб поживні речовини перенаправлялись на дозрівання ягід в гронах. Для цього верхівки пагонів вкорочують на 15-20 см.

Обрізання винограду восени

Восени обрізати виноград можна за кілька тижнів після збору врожаю:

Лозу обріжте заточеним секатором до деревини, що має на зрізі світло-зелений колір. У місці зрізу над брунькою має бути до 2 см пагона. Під час обрізки бокового пагона до 2-3 бруньок із нього утворюється сучок заміщення. Він дає декілька пагонів, які варто обрізати, а один залиште на плодоношення. На кожній плодовій стрілці лози мають залишатися вічка, точна кількість яких залежить від діаметра пагона. Якщо з одного місця ростуть 2–3 пагони, залиште найміцніший. На рукавах залишіть по 3–4 цьогорічні лози, а торішні, які вже відплодоносили, обріжте.

Кілька порад

Незалежно від того, коли ви будете обрізати виноград, завжди памʼятайте про головні правила:

різати виноград потрібно лише добре заточеним інструментом — секатором;

напрямок зрізу пагона повинен бути орієнтований від вічка;

плодова стрілка завжди має бути вище сучка заміщення;

лозу обрізають лише з одного боку.

Для початківців процедура обрізання винограду здаватиметься занадто складною. Потрібно лише кілька разів спробувати, і з кожним новим обрізанням результат виконаної роботи поліпшуватиметься!