Усі господарі знають, що виноград потрібно обовʼязково обрізати.
Якщо цього не робити, він ростиме, як заманеться. Відповідно, виноград пустить сік на листя й верхівку, а в нижній частині не будуть утворюватися грона.
Аби виноград був смачний, а грона великі, обрізати його варто восени або навесні. Як правильно обрізати виноград – дізнавалися Факти ICTV.
На що звернути увагу
Перед початком роботи уважно огляньте ваш виноград, його лозу та листя. Якщо не розумієте, як та що потрібно обрізати, керуйтеся такими порадами:
- Лоза не має перевищувати 180 см.
- Товщина лози має бути 6–12 мм.
- Пагони, тонші за 5 мм та грубіші за 12 мм, зрізають.
- При весняній обрізці надріз робіть таким чином, щоб сік стікав з протилежного боку від бруньки.
- Пеньок, який залишають над брунькою, має бути близько 3 см.
- Якщо лоза занадто груба, на ній варто залишити більше бруньок.
- Товщина лози в міліметрах дорівнює потрібній кількості бруньок (5 мм – 5 вічок, 12 мм – 12–13 бруньок).
- Зрізуйте все листя, що затіняє грона.
Обрізка винограду навесні
- Дочекайтеся перших теплих днів: коли температура повітря сягне 5°С, можна обрізати виноград.
- Огляньте свою рослину та вирішіть, що саме будете зрізати.
- Навесні насамперед відсікають гілки, які підмерзли, були пошкоджені або на вигляд хворі.
- Візьміть добре заточений секатор та починайте обрізати.
- Далі обріжте порослі пагони, товщина яких сягає понад 12 мм, а також слабкі та тонкі (діаметром менше ніж 5 мм). Пагони потрібно вкоротити так, щоб на кожному залишилося не більше 10-15 вічок і приблизно 1-2 вузли.
- Також видаліть усі пагони, які торік відплодоносили, залишаючи пеньки по 0,5 см.
Після весняних робіт проводять ще кілька обрізань:
- Після цвітіння винограду проводять розрідження – зі стебел, на яких утворюються грона, зріжте до 10 нижніх листків.
- Пасинкування – обрізання пагонів, що утворюються в пазухах листків з літніх бруньок. Вони створюють непотрібну тінь в районі зав’язей та відбирають у рослини поживні речовини. Щоб правильно видалити пасинок, йому треба дати трохи підрости. Потім його видаляють та залишають до двох нижніх листків, щоб на тому місці не виріс новий.
- Карбування лози проводять у серпні, коли розпускаються пагони, а зростання лози сповільнюється. Ця процедура потрібна, щоб поживні речовини перенаправлялись на дозрівання ягід в гронах. Для цього верхівки пагонів вкорочують на 15-20 см.
Обрізання винограду восени
Восени обрізати виноград можна за кілька тижнів після збору врожаю:
- Лозу обріжте заточеним секатором до деревини, що має на зрізі світло-зелений колір. У місці зрізу над брунькою має бути до 2 см пагона.
- Під час обрізки бокового пагона до 2-3 бруньок із нього утворюється сучок заміщення. Він дає декілька пагонів, які варто обрізати, а один залиште на плодоношення.
- На кожній плодовій стрілці лози мають залишатися вічка, точна кількість яких залежить від діаметра пагона.
- Якщо з одного місця ростуть 2–3 пагони, залиште найміцніший. На рукавах залишіть по 3–4 цьогорічні лози, а торішні, які вже відплодоносили, обріжте.
Кілька порад
Незалежно від того, коли ви будете обрізати виноград, завжди памʼятайте про головні правила:
- різати виноград потрібно лише добре заточеним інструментом — секатором;
- напрямок зрізу пагона повинен бути орієнтований від вічка;
- плодова стрілка завжди має бути вище сучка заміщення;
- лозу обрізають лише з одного боку.
Для початківців процедура обрізання винограду здаватиметься занадто складною. Потрібно лише кілька разів спробувати, і з кожним новим обрізанням результат виконаної роботи поліпшуватиметься!