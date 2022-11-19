Малина — вкусная и очень полезная летняя ягода. Обычно она начинает давать плоды в июне-июле и радует хозяев урожаем несколько недель.

Чтобы малина давала крупные и сочные ягоды, за кустами нужно ухаживать. Один из основных этапов ухода — обрезание. Обрезают малину ранней весной или осенью.

Как правильно обрезать малину — смотрите в нашем материале.

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Какие побеги стоит обрезать

Выделяют два вида малины:

обычная;

ремонтантная.

Обычная малина имеет двухлетний цикл развития:

первый год – молодые побеги вырастают до 1,5-2 м;

второй год – на перезимовавших стеблях формируются ягоды.

На ремонтантной малине ягоды появляются на побегах прошлого года и на новых. Однако на третий год любая малина начинает родить мало. Ягоды вырастают мелкие и невкусные.

Именно от таких побегов стоит избавиться. Они имеют более темную кору, которая будто шелушится. Срезать их нужно под корень, чтобы не оставлять пеньков для вредителей.

Опытные садоводы советуют присыпать места срезов пеплом, который играет роль антисептика для малины.

Обычно малину обрезают поздней осенью. Однако если хозяева не успели этого сделать до наступления зимы, обрезать малину можно весной.

Чем обрезать

Обрезают малину только хорошо заточенным секатором, поскольку срез должен быть ровным, иначе может снизиться устойчивость растения к морозам.

Инструмент нужно использовать один и тот же во время всей обрезки, периодически дезинфицируя лезвие.

Как обрезать малину

Техника обрезки одинакова как для весенней, так и для осенней обрезки:

Сначала необходимо удалить ослабленные, пораженные вредителями или болезнями побеги и листочки.

Далее следует проредить куст для обеспечения доступа солнца и воздуха к плодоносящим побегам.

От корня удалите прошлогодние побеги, которые давали урожай, и оставьте 2-3 молодых.

Обрежьте высохшие ветки — они не дадут плодов.

Также срежьте побеги зеленоватого оттенка.

Побеги, на которых много листьев, тоже стоит обрезать: либо под корень, либо на половину длины.

Помните, что в каждом кусте должно остаться около пяти здоровых стеблей малины.

Как ухаживать за малиной после обрезки

После обрезки малине необходимо создать все условия для быстрого восстановления. Для этого нужно: