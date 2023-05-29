Кавуни зазвичай висаджують у відкритий ґрунт тоді, коли земля прогрівається до 15 градусів. Зазвичай це відбувається не раніше кінця травня та початку червня.

Сприятливі дні для висадження кавуна у 2023 році:

травень: 23, 24;

червень: 2, 3, 19-20, 29, 30.

Як садити кавуни у відкритий ґрунт

Перед висадженням кавунів потрібно вибрати ґрунт. Найкраще підійде супіщана, глиняна та піщана земля. Кислотність має не перевищувати 7 одиниць.

Ділянка, на якій плануєте висадити кавуни, має бути сонячна, на відкритій місцевості.

Розібравшись із ґрунтом, можна розпочинати висадження кавунів. За добу до дня посадки замочіть насіння у воді температурою 50 градусів на 10 хв. Після цього, залиште його під вологою тканиною.

На грядках зробіть ямки глибиною 5 см. Відстань між ними має бути близько 0,5 м.

Насіння покладіть в ямки і засипте землею. Рясно полийте і накрийте плівкою. Це створить парниковий ефект. Після перших сходів її можна зняти і підживлювати водою раз на тиждень.