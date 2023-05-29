Арбузы обычно высаживают в открытый грунт тогда, когда земля прогревается до 15 градусов. Обычно это происходит не раньше конца мая и начала июня.

Благоприятные дни для высадки арбуза в 2023 году:

май: 23, 24;

июнь: 2, 3, 19-20, 29, 30.

Как сажать арбузы в открытый грунт

Перед высадкой арбузов нужно выбрать почву. Лучше всего подойдет супесчаная, глиняная и песчаная земля. Кислотность должна не превышать 7 единиц.

Участок, на котором планируете высадить арбузы, должен быть солнечный, на открытой местности.

Разобравшись с почвой, можно приступать к высадке арбузов. За сутки до дня посадки замочите семена в воде температурой 50 градусов на 10 мин. После этого оставьте их под влажной тканью.

На грядках сделайте ямки глубиной 5 см. Расстояние между ними должно быть около 0,5 м.

Семена уложите в ямки и засыпьте землей. Обильно полейте и накройте пленкой. Это создаст парниковый эффект. После первых всходов ее можно снять и поливать водой раз в неделю.