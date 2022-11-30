Постійні відключення електроенергії залишають українців без світла, тепла та звʼязку. Якщо телефон можна заряджати від павербанку, а сигнал мобільного звʼязку підсилити спеціальними приладами, то повернути в оселю тепло без електрики важко.

Як запустити котел без електроенергії, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За допомогою ДБЖ

Джерело безперебійного живлення – це автоматичний пристрій, що дозволяє приєднаному до нього обладнанню деякий час працювати від своїх акумуляторів під час відключення електроенергії. Такі прилади ще називають безперебійниками, або UPS (англ. uninterruptible power supply).

Зараз дивляться

Якісне ДБЖ може не лише захистити електронні прилади у вашій оселі від раптових стрибків напруги, а й забезпечить їхню подальшу роботу при відключенні світла.

Для котла підійде безперебійник потужністю 300-600 Вт з можливістю підключення АКБ до 600 А/год. Потужності такого ДБЖ вистачить на три доби роботи котла. Щоб підключити такий безперебійник, потрібно:

Підʼєднайте безперебійник до мережі. Зазвичай, на зворотному боці ДБЖ є два виходи по 220V, вам потрібно увімкнути туди котел. Тепер просто увімкніть безперебійник.

Такий варіант підійде лише для ДБЖ великої потужності, яке зможе забезпечити роботу котла на кілька годин.

Якщо до котла підʼєднати безперебійник невеликої потужності, він зможе продовжити його роботу лише на кілька хвилин. У такому випадку, вам додатково знадобиться акумулятор.

Як підключити ДБЖ та акумулятор до котла:

Безперебійник увімкніть у мережу. Підʼєднайте до ДБЖ котел. Перемички від безперебійника підключіть до клем акумулятора. Увімкніть безперебійник.

Готово! Котел почне працювати та нагрівати воду.

За допомогою інвертора та автомобільного акумулятора

Для цього способу вам знадобиться:

звичайний інвертор (з 12 на 220V);

автомобільний акумулятор (заряджений).

Вам необхідно підʼєднати інвертор до автомобільного акумулятора. Ви отримаєте стандартну напругу для усіх приладів 220V.

Тепер залишилось підʼєднати інвертор до котла та насолоджуватися результатом.

За такою ж схемою ви зможете підключати й інші прилади: холодильник, ноутбук, заряджати телефони та павербанки.

За допомогою маленького акумулятора

Він запалюватиме газ у котлі автоматично, як тільки почнеться втрата тепла. Акумулятор має двигун, який розганятиме воду в котлі.

Для забезпечення роботи котла буде достатньо мопедного гелевого акумулятора. Його потрібно просто підключити до котла, почекати кілька хвилин та насолоджуватись результатом.