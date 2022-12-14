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Чтобы не случилось беды: как правильно хранить газовые баллоны

14 декабря 2022, 16:25
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Чтобы не случилось беды: как правильно хранить газовые баллоны
Источник: Depositphotos

Сегодня довольно популярны туристические газовые горелки и портативные плиты. Работают они от газового баллона, независимо от электроэнергии.

На плитах или горелках можно приготовить и разогреть пищу, вскипятить себе чай или нагреть воды. Поэтому эти приборы значительно облегчают жизнь украинцев в часы отключения света.

Впрочем, газовые баллоны, от которых работают плитки и горелки, могут нести смертельную опасность. Если неправильно их хранить, баллон может взорваться и наделать беды.

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Факты ICTV спросили у эксперта, как правильно хранить газовые баллоны и каких правил безопасности следует придерживаться.

Где можно хранить газовые баллоны

Правил хранения маленьких туристических баллонов не много. Об этом Фактам ICTV рассказал аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.

— Самое важное — это избегать попадания на баллон прямых солнечных лучей. Хранить его нужно в хорошо проветриваемом помещении и как можно дальше от любого источника тепла, — говорит эксперт.

Куюн добавляет, что газовый баллон можно хранить на балконе, если помещение регулярно проветривается и прохладное.

— Все проблемы с газовыми баллонами случаются не во время хранения, а во время эксплуатации. Как правило, проблема не в баллоне, а в конструкции этих туристических горелок и печей. В этих приборах много брака и соединение там ненадежное, — отмечает эксперт.

Куюн добавляет, что пользоваться газовыми горелками и туристическими плитами нужно исключительно на открытом воздухе и недолго.

Большие газовые баллоны более надежны.

— Они предназначены для ежедневного использования, однако очень дорогие. Большой баллон и конфорка к нему будут стоить не мало, — говорит Куюн.

Эксперт советует не оставлять их на солнечных лучах, держать как можно дальше от источников тепла (камины, батареи, печи, горелки) и ставить только в прохладных помещениях, которые хорошо проветриваются.

— Если баллон заправлен качественно, по правилам, то он будет долго стоять, — говорит Куюн.

Лайфхак от эксперта

Аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн советует украинцам, которые хранят баллоны, раз в полгода осматривать их:

  • тщательно осмотрите баллон;
  • посмотрите, герметично ли он закручен;
  • проверьте, нет ли утечки газа.

Чтобы понять, есть ли утечка, можно провести анализ с использованием мыльного раствора. Для этого необходимо нанести его густой кисточкой на вентиль.

Если на вентиле появляются мыльные пузыри, это свидетельствует об утечке газа.

— Даже если баллон будет сифонить, это будет очень хорошо слышно по запаху, — добавляет эксперт.

Сам газ не имеет особого запаха, но в него добавляют специфическую смесь, чтобы человек мог распознать утечку.

Общие правила хранения газовых баллонов

По словам эксперта, особых требований к хранению газовых баллонов мало:

  • газовый баллон должен быть защищен от солнечных лучей;
  • нужно следить, чтобы он не перегрелся;
  • в квартирах, домах, в том числе в лоджиях, запрещено хранить газовые баллоны со сжиженным углеводородом;
  • газовый баллон должен располагаться подальше (не менее 1 метра) от отопительных приборов (каминов, батарей, бытовых плит и т. п.);
  • пустые баллоны следует держать отдельно от полных;
  • нельзя хранить газовый баллон в горизонтальном положении и вблизи открытого огня;
  • раз в полгода следует проверять состояние баллона: нет ли утечки газа и надежно ли он закручен.

Когда газовый баллон может взорваться

Эксперт приводит несколько конкретных причин взрывов газовых баллонов:

  • если перезаправить баллон (превысить предельный объем заправки);
  • если баллон старый и подтекает (в местах соединения баллона имеется утечка газа, который концентрируется).
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