Сегодня довольно популярны туристические газовые горелки и портативные плиты. Работают они от газового баллона, независимо от электроэнергии.

На плитах или горелках можно приготовить и разогреть пищу, вскипятить себе чай или нагреть воды. Поэтому эти приборы значительно облегчают жизнь украинцев в часы отключения света.

Впрочем, газовые баллоны, от которых работают плитки и горелки, могут нести смертельную опасность. Если неправильно их хранить, баллон может взорваться и наделать беды.

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Факты ICTV спросили у эксперта, как правильно хранить газовые баллоны и каких правил безопасности следует придерживаться.

Где можно хранить газовые баллоны

Правил хранения маленьких туристических баллонов не много. Об этом Фактам ICTV рассказал аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.

— Самое важное — это избегать попадания на баллон прямых солнечных лучей. Хранить его нужно в хорошо проветриваемом помещении и как можно дальше от любого источника тепла, — говорит эксперт.

Куюн добавляет, что газовый баллон можно хранить на балконе, если помещение регулярно проветривается и прохладное.

— Все проблемы с газовыми баллонами случаются не во время хранения, а во время эксплуатации. Как правило, проблема не в баллоне, а в конструкции этих туристических горелок и печей. В этих приборах много брака и соединение там ненадежное, — отмечает эксперт.

Куюн добавляет, что пользоваться газовыми горелками и туристическими плитами нужно исключительно на открытом воздухе и недолго.

Большие газовые баллоны более надежны.

— Они предназначены для ежедневного использования, однако очень дорогие. Большой баллон и конфорка к нему будут стоить не мало, — говорит Куюн.

Эксперт советует не оставлять их на солнечных лучах, держать как можно дальше от источников тепла (камины, батареи, печи, горелки) и ставить только в прохладных помещениях, которые хорошо проветриваются.

— Если баллон заправлен качественно, по правилам, то он будет долго стоять, — говорит Куюн.

Лайфхак от эксперта

Аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн советует украинцам, которые хранят баллоны, раз в полгода осматривать их:

тщательно осмотрите баллон;

посмотрите, герметично ли он закручен;

проверьте, нет ли утечки газа.

Чтобы понять, есть ли утечка, можно провести анализ с использованием мыльного раствора. Для этого необходимо нанести его густой кисточкой на вентиль.

Если на вентиле появляются мыльные пузыри, это свидетельствует об утечке газа.

— Даже если баллон будет сифонить, это будет очень хорошо слышно по запаху, — добавляет эксперт.

Сам газ не имеет особого запаха, но в него добавляют специфическую смесь, чтобы человек мог распознать утечку.

Общие правила хранения газовых баллонов

По словам эксперта, особых требований к хранению газовых баллонов мало:

газовый баллон должен быть защищен от солнечных лучей;

нужно следить, чтобы он не перегрелся;

в квартирах, домах, в том числе в лоджиях, запрещено хранить газовые баллоны со сжиженным углеводородом;

газовый баллон должен располагаться подальше (не менее 1 метра) от отопительных приборов (каминов, батарей, бытовых плит и т. п.);

пустые баллоны следует держать отдельно от полных;

нельзя хранить газовый баллон в горизонтальном положении и вблизи открытого огня;

раз в полгода следует проверять состояние баллона: нет ли утечки газа и надежно ли он закручен.

Когда газовый баллон может взорваться

Эксперт приводит несколько конкретных причин взрывов газовых баллонов: