Сегодня довольно популярны туристические газовые горелки и портативные плиты. Работают они от газового баллона, независимо от электроэнергии.
На плитах или горелках можно приготовить и разогреть пищу, вскипятить себе чай или нагреть воды. Поэтому эти приборы значительно облегчают жизнь украинцев в часы отключения света.
Впрочем, газовые баллоны, от которых работают плитки и горелки, могут нести смертельную опасность. Если неправильно их хранить, баллон может взорваться и наделать беды.
Факты ICTV спросили у эксперта, как правильно хранить газовые баллоны и каких правил безопасности следует придерживаться.
Где можно хранить газовые баллоны
Правил хранения маленьких туристических баллонов не много. Об этом Фактам ICTV рассказал аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.
— Самое важное — это избегать попадания на баллон прямых солнечных лучей. Хранить его нужно в хорошо проветриваемом помещении и как можно дальше от любого источника тепла, — говорит эксперт.
Куюн добавляет, что газовый баллон можно хранить на балконе, если помещение регулярно проветривается и прохладное.
— Все проблемы с газовыми баллонами случаются не во время хранения, а во время эксплуатации. Как правило, проблема не в баллоне, а в конструкции этих туристических горелок и печей. В этих приборах много брака и соединение там ненадежное, — отмечает эксперт.
Куюн добавляет, что пользоваться газовыми горелками и туристическими плитами нужно исключительно на открытом воздухе и недолго.
Большие газовые баллоны более надежны.
— Они предназначены для ежедневного использования, однако очень дорогие. Большой баллон и конфорка к нему будут стоить не мало, — говорит Куюн.
Эксперт советует не оставлять их на солнечных лучах, держать как можно дальше от источников тепла (камины, батареи, печи, горелки) и ставить только в прохладных помещениях, которые хорошо проветриваются.
— Если баллон заправлен качественно, по правилам, то он будет долго стоять, — говорит Куюн.
Лайфхак от эксперта
Аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн советует украинцам, которые хранят баллоны, раз в полгода осматривать их:
- тщательно осмотрите баллон;
- посмотрите, герметично ли он закручен;
- проверьте, нет ли утечки газа.
Чтобы понять, есть ли утечка, можно провести анализ с использованием мыльного раствора. Для этого необходимо нанести его густой кисточкой на вентиль.
Если на вентиле появляются мыльные пузыри, это свидетельствует об утечке газа.
— Даже если баллон будет сифонить, это будет очень хорошо слышно по запаху, — добавляет эксперт.
Сам газ не имеет особого запаха, но в него добавляют специфическую смесь, чтобы человек мог распознать утечку.
Общие правила хранения газовых баллонов
По словам эксперта, особых требований к хранению газовых баллонов мало:
- газовый баллон должен быть защищен от солнечных лучей;
- нужно следить, чтобы он не перегрелся;
- в квартирах, домах, в том числе в лоджиях, запрещено хранить газовые баллоны со сжиженным углеводородом;
- газовый баллон должен располагаться подальше (не менее 1 метра) от отопительных приборов (каминов, батарей, бытовых плит и т. п.);
- пустые баллоны следует держать отдельно от полных;
- нельзя хранить газовый баллон в горизонтальном положении и вблизи открытого огня;
- раз в полгода следует проверять состояние баллона: нет ли утечки газа и надежно ли он закручен.
Когда газовый баллон может взорваться
Эксперт приводит несколько конкретных причин взрывов газовых баллонов:
- если перезаправить баллон (превысить предельный объем заправки);
- если баллон старый и подтекает (в местах соединения баллона имеется утечка газа, который концентрируется).