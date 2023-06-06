Пральна машина – справжня помічниця для кожної господині. Така техніка помітно полегшує побут, проте потребує дбайливого ставлення.

Чому пральна машина не зливає воду та що робити в такому разі, дізнавалися Факти ICTV.

Якщо ви помітили, що ваша машина-автомат не зливає воду та не відтискає білизну, вирішувати проблему потрібно терміново.

Перш ніж починати шукати, в чому проблема, потрібно відключити пральну машину від мережі та злити з неї воду.

Насправді може бути кілька причин, чому пральна машина припинила зливати воду. Радимо перевірити усі варіанти.

Засмічений фільтр

Усі пральні машинки мають фільтр на зливному насосі. Він фільтрує воду, що виходить із бака машини, та не дозволяє дрібному сміттю та стороннім предметам з речей пошкодити зливальну помпу.

З часом він забивається пилом, волоссям і дрібним сміттям з вашої білизни. Якщо фільтр засмічений, вода не зможе вільно відтікати. Тому насамперед потрібно оглянути й очистити його.

Зазвичай він розташований на передній панелі, під дверцятами машини. Якщо ви не можете його знайти, уважно прочитайте інструкцію від виробника.

Забитий зливний шланг

Зливний шланг іде від задньої частини техніки до стояка або раковини. Він також може стати причиною проблеми.

Зазвичай шланг забивається пилом, волоссям та іншими частинками, які накопичуються з часом. Засмічений шланг може заблокувати трубу, через яку вода повинна відтікати з пральної машини.

Щоб перевірити стан шланга, потрібно від’єднати його від машини та продути повітря. Щоб очистити його, можна використати спеціальну щіточку чи інший інструмент, який допоможе прибрати зайвий бруд. Перед тим як знову підключати шланг, переконайтеся, що він чистий.

Також причиною може бути й те, що зливний шланг перекручений чи перетиснутий, тож вода не може пройти через перегин. Огляньте – і в разі потреби звільніть або розправте його.

Несправний насос

Якщо фільтр і зливний шланг очищені, але вода все одно не зливається, можливо, причина полягає у несправності зливного насоса. Це важливий елемент, який і відповідає за злив води.

Щоб усунути проблему, зверніться до сервісного центру. На жаль, цю проблему неможливо вирішити самостійно. Якщо насос вийшов з ладу, його потрібно обовʼязково замінювати.

Проблема зі зливним клапаном

Клапан зливу контролює потік води з пральної машини під час зливу. Якщо клапан несправний, вода не зможе нормально відтікати з пральної машини.

Щоб перевірити та усунути цю проблему, варто також звертатися до фахівців.

Винні дверцята

Під дверцятами пральної машини розміщений невеликий пластиковий перемикач, який визначає, коли вони зачинені. Якщо дверцята не закриті, машина не буде працювати.

Якщо перемикач несправний, машина просто не може правильно зливати воду. У такому разі варто звернутися до сервісного центру.

Збій роботи

Глюк у роботі може трапитись з будь-якою технікою, пральна машина – не виняток. Якщо машина не може злити воду, спробуйте перевантажити техніку – вимкніть її з електромережі на 10-15 хв, а потім увімкніть і повторно запустіть зливання.

Якщо все почало працювати нормально, проблема полягала в невеличкому збої.