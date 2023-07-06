Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Чтобы не было запаха и накипи: как почистить стиральную машину кислородным порошком

6 июля 2023, 15:53
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Пральна машина
Источник: Unsplash

Стиральная машина — замечательная помощница всех хозяев. Она экономит время и силы, которые тратятся на очистку одежды.

Но проточная вода не может похвастаться своей чистотой. В ней содержатся примеси металлов и солей, которые при нагревании образуют осадок, остающийся на деталях стиральной машинки.

Поэтому специалисты советуют чистить свою помощницу хотя бы раз в год. Проводят специальные чистки мастера в сервисных центрах. Однако очистить стиральную машину можно и в домашних условиях.

Как почистить стиральную машину кислородным порошком — читайте в материале Фактов.

Как использовать кислородный порошок для очистки стиральной машины

Кислородный порошок-отбеливатель — эффективное и экологичное средство для стирки, которое отбеливает и выводит стойкие пятна с одежды, скатертей и различных тканей.

Также кислородным порошком можно мыть посуду в посудомоечной машине, дезинфицировать унитазы, детские горшки, ванну и раковину, мыть плиты, духовки, кухонные поверхности, холодильники и микроволновки и еще многое другое.

Кроме того, кислородный порошок часто используют для дезинфекции стиральных машин. После очистки этим средством исчезнет неприятный запах, накипь и известковые отложения.

Чтобы почистить технику кислородным порошком:

  1. Убедитесь, что стиральная машина пустая. Вытяните все белье и другие вещи.
  2. Засыпьте 3-5 столовых ложек кислородного порошка в барабан. Количество средства зависит от объема барабана.
  3. Закройте стиральную машину и запустите полный цикл стирки, где температура воды будет 90°C. Обратите внимание, что одежды в барабане быть не должно!
  4. После завершения стирки убедитесь, что барабан стиральной машины полностью промыт. Если заметите остатки порошка или других отложений, повторите процесс еще раз.
  5. После завершения очистки стоит выполнить еще один цикл стирки, чтобы окончательно удалить остатки порошка.
Читайте также:
Пральна машинаПочему стиральная машина не сливает воду – 7 распространенных причин

Теги
Советы Техніка для дому
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь