Стиральная машина — замечательная помощница всех хозяев. Она экономит время и силы, которые тратятся на очистку одежды.
Но проточная вода не может похвастаться своей чистотой. В ней содержатся примеси металлов и солей, которые при нагревании образуют осадок, остающийся на деталях стиральной машинки.
Поэтому специалисты советуют чистить свою помощницу хотя бы раз в год. Проводят специальные чистки мастера в сервисных центрах. Однако очистить стиральную машину можно и в домашних условиях.
Как почистить стиральную машину кислородным порошком — читайте в материале Фактов.
Как использовать кислородный порошок для очистки стиральной машины
Кислородный порошок-отбеливатель — эффективное и экологичное средство для стирки, которое отбеливает и выводит стойкие пятна с одежды, скатертей и различных тканей.
Также кислородным порошком можно мыть посуду в посудомоечной машине, дезинфицировать унитазы, детские горшки, ванну и раковину, мыть плиты, духовки, кухонные поверхности, холодильники и микроволновки и еще многое другое.
Кроме того, кислородный порошок часто используют для дезинфекции стиральных машин. После очистки этим средством исчезнет неприятный запах, накипь и известковые отложения.
Чтобы почистить технику кислородным порошком:
- Убедитесь, что стиральная машина пустая. Вытяните все белье и другие вещи.
- Засыпьте 3-5 столовых ложек кислородного порошка в барабан. Количество средства зависит от объема барабана.
- Закройте стиральную машину и запустите полный цикл стирки, где температура воды будет 90°C. Обратите внимание, что одежды в барабане быть не должно!
- После завершения стирки убедитесь, что барабан стиральной машины полностью промыт. Если заметите остатки порошка или других отложений, повторите процесс еще раз.
- После завершения очистки стоит выполнить еще один цикл стирки, чтобы окончательно удалить остатки порошка.