Стиральная машина — замечательная помощница всех хозяев. Она экономит время и силы, которые тратятся на очистку одежды.

Но проточная вода не может похвастаться своей чистотой. В ней содержатся примеси металлов и солей, которые при нагревании образуют осадок, остающийся на деталях стиральной машинки.

Поэтому специалисты советуют чистить свою помощницу хотя бы раз в год. Проводят специальные чистки мастера в сервисных центрах. Однако очистить стиральную машину можно и в домашних условиях.

Как почистить стиральную машину кислородным порошком — читайте в материале Фактов.

Как использовать кислородный порошок для очистки стиральной машины

Кислородный порошок-отбеливатель — эффективное и экологичное средство для стирки, которое отбеливает и выводит стойкие пятна с одежды, скатертей и различных тканей.

Также кислородным порошком можно мыть посуду в посудомоечной машине, дезинфицировать унитазы, детские горшки, ванну и раковину, мыть плиты, духовки, кухонные поверхности, холодильники и микроволновки и еще многое другое.

Кроме того, кислородный порошок часто используют для дезинфекции стиральных машин. После очистки этим средством исчезнет неприятный запах, накипь и известковые отложения.

Чтобы почистить технику кислородным порошком: