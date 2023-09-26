Посадка троянд – це доволі делікатний захід, до якого варто поставитися з відповідальністю і трепетом. Насамперед потрібно розібратися, коли найкраще це робити, на що звернути увагу і яка погода для цієї процедури найбільш сприятлива.

Любителі квітів нерідко задаються питанням – чи можна садити троянди восени. Саджанці в цей час зазвичай дешевші, ніж навесні, а тому поспішаємо вас порадувати – золота пора вдала для посадки королеви саду.

Як правильно садити троянди восени – терміни

Найчастіше саджанці починають висаджувати з кінця вересня і продовжують це робити до середини жовтня. Приблизно за 20-30 днів до перших заморозків. Якщо посадити раніше – є ймовірність, що троянди почнуть рости і загинуть взимку, якщо пізніше – можуть не вкоренитися до морозів.

Зараз дивляться

Варто орієнтуватися на температуру: +10-15°С вдень і не менше +5°С вночі. Тоді коренева система буде розвиватися, а бруньки перебуватимуть у сплячому режимі.

Правила посадки троянд восени

Насамперед потрібно обрати сорт троянд і ознайомитися з ним. Саджанці можуть продавати як з відкритою кореневою системою, так і з закритою. Ми розглянемо посадку для другого варіанту, оскільки їхня приживлюваність висока.