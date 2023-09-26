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Щоб королева саду радувала око: як правильно садити троянди восени

26 Вересня 2023, 10:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Як правильно садити троянди восени
Джерело: Pexels

Посадка троянд – це доволі делікатний захід, до якого варто поставитися з відповідальністю і трепетом. Насамперед потрібно розібратися, коли найкраще це робити, на що звернути увагу і яка погода для цієї процедури найбільш сприятлива.

Любителі квітів нерідко задаються питанням – чи можна садити троянди восени. Саджанці в цей час зазвичай дешевші, ніж навесні, а тому поспішаємо вас порадувати – золота пора вдала для посадки королеви саду.

Як правильно садити троянди восени – терміни

Найчастіше саджанці починають висаджувати з кінця вересня і продовжують це робити до середини жовтня. Приблизно за 20-30 днів до перших заморозків. Якщо посадити раніше – є ймовірність, що троянди почнуть рости і загинуть взимку, якщо пізніше – можуть не вкоренитися до морозів.

Зараз дивляться

Варто орієнтуватися на температуру: +10-15°С вдень і не менше +5°С вночі. Тоді коренева система буде розвиватися, а бруньки перебуватимуть у сплячому режимі.

Правила посадки троянд восени

Насамперед потрібно обрати сорт троянд і ознайомитися з ним. Саджанці можуть продавати як з відкритою кореневою системою, так і з закритою. Ми розглянемо посадку для другого варіанту, оскільки їхня приживлюваність висока.

  1. Оберіть ділянку в саду, де хочете посадити троянди. Вона має бути освітленою і захищеною від вітру. А ґрунт – пухким, вологим і слабокислим.
  2. Перегляньте саджанці, видаліть слабкі та поламані верхівки пагонів.
  3. Видаліть листки, а також якщо багато гілок, то залиште тільки 2-3 найбільших.
  4. Якщо коріння сухе і має поганий вигляд, залиште саджанці на добу у воді.
  5. Ями для посадки троянд мають бути глибиною і шириною приблизно в 50 см. Можуть бути більше або менше, головне – щоб коріння троянди не загиналося.
  6. Відстань між трояндами від 50 см – якщо це чайні або гібридні сорти, до 1 м – якщо плетисті троянди. Тут усе залежить від сорту.
  7. На дно ямки поставте саджанець і насипте навколо коренів невеликий горбок.
  8. Потім засипте спеціальний субстрат у лунку або ґрунт.
  9. Після посадки можна посипати ділянку хвойними голками або тирсою, щоб захистити саджанці від можливих заморозків.
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