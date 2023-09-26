Посадка роз — это довольно деликатное мероприятие, к которому стоит отнестись с ответственностью и трепетом. Прежде всего нужно разобраться, когда лучше всего это делать, на что обратить внимание и какая погода для этой процедуры наиболее благоприятная.
Любители цветов нередко задаются вопросом — можно ли садить розы осенью. Саженцы в это время обычно дешевле, нежели весной, а потому спешим вас обрадовать — золотая пора удачна для посадки королевы сада.
Как правильно сажать розы осенью — сроки
Чаще всего саженцы начинают высаживать с конца сентября и продолжают это делать до середины октября. Приблизительно за 20-30 дней до первых заморозков. Если посадить раньше — есть вероятность, что розы начнут рости и погибнут зимой, если позже — могут не укорениться до морозов.
Стоит ориентироваться на температуру: +10-15°С днем и не менее +5°С ночью. Тогда корневая система будет развиваться, а почки находится в спящем режиме.
Правила посадки роз осенью
Прежде всего нужно выбрать сорт роз и ознакомиться с ним. Саженцы могут продавать как с открытой корневой системой, так и с закрытой. Мы рассмотрим посадку для второго варианта, поскольку их приживаемость высокая.
- Выберите участок в саду, где хотите посадить розы. Он должен быть освещенный и защищенный от ветра. А почва — рыхлой, влажной и слабокислой.
- Пересмотрите саженцы, удалите слабые и поломанные верхушки побегов.
- Удалите листки, а также если много веток, то оставьте только 2-3 самых больших.
- Если корни сухие и выглядят не очень, оставьте саженцы на сутки в воде.
- Ямы для посадки роз должны быть глубиной и шириной примерно в 50 см. Могут быть больше или меньше, главное — чтобы корни розы не загибались.
- Расстояние между розами от 50 см — если это чайные или гибридные сорта, до 1 м — если плетистые розы. Тут все зависит от сорта.
- На дно ямки поставьте саженец и насыпьте вокруг корней небольшой холмик.
- Затем засыпьте специальный субстрат в лунку или почву.
- После посадки можно посыпать участок хвойными иголками или опилками, чтобы защитить саженцы от возможных заморозков.