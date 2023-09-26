Посадка роз — это довольно деликатное мероприятие, к которому стоит отнестись с ответственностью и трепетом. Прежде всего нужно разобраться, когда лучше всего это делать, на что обратить внимание и какая погода для этой процедуры наиболее благоприятная.

Любители цветов нередко задаются вопросом — можно ли садить розы осенью. Саженцы в это время обычно дешевле, нежели весной, а потому спешим вас обрадовать — золотая пора удачна для посадки королевы сада.

Как правильно сажать розы осенью — сроки

Чаще всего саженцы начинают высаживать с конца сентября и продолжают это делать до середины октября. Приблизительно за 20-30 дней до первых заморозков. Если посадить раньше — есть вероятность, что розы начнут рости и погибнут зимой, если позже — могут не укорениться до морозов.

Сейчас смотрят

Стоит ориентироваться на температуру: +10-15°С днем и не менее +5°С ночью. Тогда корневая система будет развиваться, а почки находится в спящем режиме.

Правила посадки роз осенью

Прежде всего нужно выбрать сорт роз и ознакомиться с ним. Саженцы могут продавать как с открытой корневой системой, так и с закрытой. Мы рассмотрим посадку для второго варианта, поскольку их приживаемость высокая.