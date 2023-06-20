Помідори, як і будь-яка інша культура, потребує дбайливого догляду. Щоб отримати гарний врожай, помідорні кущі потрібно підживлювати, захищати від хвороб та шкідників, регулярно поливати та правильно формувати.

Одним з важливих етапів догляду за томатами є пасинкування. Факти ICTV дізнавалися, як правильно пасинкувати помідори та коли це потрібно робити.

Що таке пасинкування томатів

Пасинкування помідорів – одне з основних заходів з догляду за культурою. Його мета полягає у видаленні пазушних, бічних пагонів, що заважають плодоношенню.

– Ростуть ці пагони з пазурів листя між стеблом листка та головним стеблом. Ці маленькі пасинки споживають багато поживних речовин, тому їх потрібно видаляти, – каже досвідчений городник Борис Григорович.

Пасинкування допомагає помідорним кущам перерозподілити ресурси на ріст та розвиток плодів, а це сприяє отриманню більшого врожаю та поліпшенню якості плодів.

Після пасинкування рослини не витрачають сили на непотрібне зростання, а направляють енергію на плодоношення.

Головні переваги пасинкування:

Підвищується якість помідорів – після пасинкування томати ростимуть більші за розміром та матимуть яскравіший смак.

Кущі починають провітрюватися, а це допомагає запобігти появі грибкових та бактеріальних захворювань.

Поліпшується освітленість – множинні бічні пагони сильно загощають кущ, ховаючи плоди від прямих сонячних променів. Такий урожай довше зріє, а смак помідорів погіршується.

Зʼявляється можливість посадити помідори щільніше. Без пасинкування кущ займає більше місця, заважаючи сусіднім рослинам.

Коли та як потрібно пасинкувати помідори

Перші пасинки зʼявляються разом з квітами на помідорах. Відповідно, як тільки ви помітили, що на рослині почали зʼявлятися перші пасинки, всі ті, які будуть розташовуватися нижче, можна видаляти.

Пасинкувати помідори потрібно, коли довжина бічного пагона досягне 4-5 см. Саме у цей період пасинки можна легко відокремити від стебла руками, не пошкодивши кущ.

– Пасинкування можна проводити різними способами – руками або гострим ножем чи ножицями. Але я роблю це руками, просто обережно відриваючи пасинок, – каже городник.

Пасинкування краще проводити у сонячну, суху погоду. Відокремлюють бічні пагони, коли помідорний кущ стає міцним, а самі пасинки досягають 4-5 см довжини. Пасинкування можна проводити наприкінці червня – напочатку липня. Проте усе залежить від сорту самого помідора.

Існують сорти, які не вимагають частого пасинкування, оскільки вони формують компактний кущ і мають обмежену кількість пасинків. Зазвичай це низькорослі томати.

А ось неконтрольовані сорти, можуть мати багато бічних пагонів та вимагати регулярного пасинкування.

Тому досвідчені городники радять раз на 2-3 тижні перевіряти свої помідорні грядки та видаляти зайві пасинки.

Алгоритм пасинкування насправді дуже простий. Усе, що вам потрібно: