Опытные огородники знают, что цветение помидоров — хорошее время для подкормки растения.

Качественная подкормка поможет помидорным кустам сформировать хорошие завязи и положительно повлияет на урожай в будущем.

Чем можно подкормить помидоры во время цветения — читайте в материале Фактов ICTV.

Подкормка помидоров во время цветения: как и чем

Существует два спопобы подкормки:

внекорневая — производится путем опрыскивания листьев, стеблей помидоров и почвы вокруг растения. Такой способ подкормки помогает получить наилучшие результаты урожая;

корневая — внесение удобрений в почву. Растение усваивает удобрения с помощью корневой системы.

В первом случае помидоры опрыскивают специальной смесью. Опрыскать помидоры во время цветения можно:

мочевиной;

йодом;

борной кислотой;

селитрой;

уксусом;

сывороткой.

Для обильного цветения помидоров нужно взять любое вещество из списка (понадобится всего одна столовая ложка) и размешать в 10 литрах воды. Раствор нужно тщательно перемешать, а затем опрыскать помидорные кусты во время цветения.

Такая подкормка позволит улучшить формирование новых завязей.

— Обратите внимание, что внекорневые подкормки нужно проводить вечером, когда солнце уже не так активно, или утром в пасмурный день. Если солнце сильное, жидкость просто испарится и может оставить ожоги на листьях.

Подкормка помидоров под корень

Проводить корневую подкормку помидоров во время цветения можно минеральными удобрениями.

Для приготовления смеси вам понадобится:

фосфорное удобрение — 20 г;

калийная соль — 15 г;

селитра — 12 г.

Такого количества хватит для подкормки 1 кв. м помидорных кустов. Вам нужно перемешать три компонента и высыпать готовую смесь между рядами цветущих помидоров и присыпать землей.

Также можно подкормить цветущие помидоры:

гранулированным или измельченным суперфосфатом с концентрацией фосфора не более 18%;

двойным суперфосфатом — более насыщенное удобрение с фосфором концентрацией от 40 до 50%;

калийной солью, в которой содержится 30-42% чистого калия;

хлоридом калия (концентрация калия — не менее 53%);

сульфатом калия (концентрация калия — от 45 до 56%).

Также подкормить помидоры во время цветения можно органическими удобрениями. Для этого подойдут: