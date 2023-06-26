Опытные огородники знают, что цветение помидоров — хорошее время для подкормки растения.
Качественная подкормка поможет помидорным кустам сформировать хорошие завязи и положительно повлияет на урожай в будущем.
Чем можно подкормить помидоры во время цветения — читайте в материале Фактов ICTV.
Подкормка помидоров во время цветения: как и чем
Существует два спопобы подкормки:
- внекорневая — производится путем опрыскивания листьев, стеблей помидоров и почвы вокруг растения. Такой способ подкормки помогает получить наилучшие результаты урожая;
- корневая — внесение удобрений в почву. Растение усваивает удобрения с помощью корневой системы.
В первом случае помидоры опрыскивают специальной смесью. Опрыскать помидоры во время цветения можно:
- мочевиной;
- йодом;
- борной кислотой;
- селитрой;
- уксусом;
- сывороткой.
Для обильного цветения помидоров нужно взять любое вещество из списка (понадобится всего одна столовая ложка) и размешать в 10 литрах воды. Раствор нужно тщательно перемешать, а затем опрыскать помидорные кусты во время цветения.
Такая подкормка позволит улучшить формирование новых завязей.
— Обратите внимание, что внекорневые подкормки нужно проводить вечером, когда солнце уже не так активно, или утром в пасмурный день. Если солнце сильное, жидкость просто испарится и может оставить ожоги на листьях.
Подкормка помидоров под корень
Проводить корневую подкормку помидоров во время цветения можно минеральными удобрениями.
Для приготовления смеси вам понадобится:
- фосфорное удобрение — 20 г;
- калийная соль — 15 г;
- селитра — 12 г.
Такого количества хватит для подкормки 1 кв. м помидорных кустов. Вам нужно перемешать три компонента и высыпать готовую смесь между рядами цветущих помидоров и присыпать землей.
Также можно подкормить цветущие помидоры:
- гранулированным или измельченным суперфосфатом с концентрацией фосфора не более 18%;
- двойным суперфосфатом — более насыщенное удобрение с фосфором концентрацией от 40 до 50%;
- калийной солью, в которой содержится 30-42% чистого калия;
- хлоридом калия (концентрация калия — не менее 53%);
- сульфатом калия (концентрация калия — от 45 до 56%).
Также подкормить помидоры во время цветения можно органическими удобрениями. Для этого подойдут:
- Дрожжи. Способ приготовления: 100-150 г свежих дрожжей растворяют в 1 л теплой воды. После начала брожения раствор вливают в 10 л воды и поливают томаты под самый корень, но так, чтобы раствор не попадал на листья и побеги.
- Зола. Это отличный источник кальция, фосфора и магния. Также зола — эффективное средство от многих вредителей. Подкормку помидоров можно проводить как органическим веществом в сухом виде, так и разведенным в воде.
- Йод. Отличное средство для цветущих помидоров. На 10 л воды пипеткой отмеряют 6-8 капель и смешивают с 0,5 л обычной сыворотки. Полученным раствором поливают грядки.
- Борная кислота. В 10 л воды разводят 2 ст. л. борной кислоты, после чего подкармливают растения под корень.