Будь-яка прогулянка набридне та настрій зіпсується, якщо взуття натирає ноги. Мозолі та водянки аж до крові можуть надовго вивести з ладу. Якщо після зміни сезону туфлі якимось чином виявилися маленькими, їх можна розтягнути. Що зробити, щоб нові туфлі не натирали – читайте в матеріалі.
Що робити, щоб нові туфлі не натирали: пропарте взуття
Щоб нове взуття не натирало, потрібно щоб воно скоріше набуло форми ваших ніг. Для цього скористайтесь інструкцією:
- Потримайте пару над окропом, а потім надягніть щільні шкарпетки.
- Походіть в ній удома протягом 2 годин.
- Розм’якшена шкіра – м’яка, і швидше натягнеться на ваші ноги.
Натирають туфлі: допоможе гліцерин
Можливо, у ваших туфлях дуже сухий і жорсткий задник. Це завдання можна виправити, якщо змастити їх гліцерином.
- Попередньо потримайте на заднику теплу вологу серветку.
- Коли вона охолоне – обробіть гліцерином.
- Цілком можливо, що процедуру доведеться повторити. Робіть це акуратно.
Що зробити, щоби нові туфлі не натирали: на допомогу прийде молоток
Для цієї проблеми існує кардинальний метод – молоток. Зрозуміло, робити це потрібно на доступній ділянці взуття, наприклад, на п’яті або боках.
- Просто покладіть черевики на тверду поверхню, застелену тканиною, щоб на взутті не залишилося слідів.
- Потім дуже легенько та акуратно постукайте маленьким молоточком по тому місцю, яке створює дискомфорт.
- Виконайте процедуру ще раз, якщо не буде результату.
Що зробити, щоб нові туфлі не натирали: намочіть водою
Для цього методу слідуйте покроковій інструкції:
- Візьміть ганчірку і намочіть її гарячою водою.
- Після цього помістіть її у взуття на 15-20 хвилин.
- Вийміть її та надягніть взуття поверх шкарпеток, щоб воно розтяглося.
Якщо натирають туфлі, скористайтесь газетою
Це – один із найстаріших і перевірених народних способів:
- Нарвіть, зімніть і намочіть газету, після чого помістіть її у взуття.
- Коли вона висохне, потрібно буде взути пару і походити в ній хоча б протягом години.
- Вологий матеріал розтягнеться та обов’язково стане як литий з вашою стопою, переставши натирати.