Будь-яка прогулянка набридне та настрій зіпсується, якщо взуття натирає ноги. Мозолі та водянки аж до крові можуть надовго вивести з ладу. Якщо після зміни сезону туфлі якимось чином виявилися маленькими, їх можна розтягнути. Що зробити, щоб нові туфлі не натирали – читайте в матеріалі.

Що робити, щоб нові туфлі не натирали: пропарте взуття

Щоб нове взуття не натирало, потрібно щоб воно скоріше набуло форми ваших ніг. Для цього скористайтесь інструкцією:

Потримайте пару над окропом, а потім надягніть щільні шкарпетки. Походіть в ній удома протягом 2 годин. Розм’якшена шкіра – м’яка, і швидше натягнеться на ваші ноги.

Натирають туфлі: допоможе гліцерин

Можливо, у ваших туфлях дуже сухий і жорсткий задник. Це завдання можна виправити, якщо змастити їх гліцерином.

Попередньо потримайте на заднику теплу вологу серветку. Коли вона охолоне – обробіть гліцерином. Цілком можливо, що процедуру доведеться повторити. Робіть це акуратно.

Що зробити, щоби нові туфлі не натирали: на допомогу прийде молоток

Для цієї проблеми існує кардинальний метод – молоток. Зрозуміло, робити це потрібно на доступній ділянці взуття, наприклад, на п’яті або боках.

Просто покладіть черевики на тверду поверхню, застелену тканиною, щоб на взутті не залишилося слідів. Потім дуже легенько та акуратно постукайте маленьким молоточком по тому місцю, яке створює дискомфорт. Виконайте процедуру ще раз, якщо не буде результату.

Що зробити, щоб нові туфлі не натирали: намочіть водою

Для цього методу слідуйте покроковій інструкції:

Візьміть ганчірку і намочіть її гарячою водою. Після цього помістіть її у взуття на 15-20 хвилин. Вийміть її та надягніть взуття поверх шкарпеток, щоб воно розтяглося.

Якщо натирають туфлі, скористайтесь газетою

Це – один із найстаріших і перевірених народних способів: