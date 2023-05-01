Любая прогулка надоест и настроение испортится, если обувь натирает ноги. Мозоли и водянки вплоть до крови могут надолго вывести из строя.

Если после смены сезона туфли каким-то образом оказалась маленькими, их можно растянуть. Что сделать, чтобы новые туфли не натирали – читайте в материале.

Что сделать, чтобы новые туфли не натирали: пропарьте обувь

Чтобы новая обувь не натирала, нужно чтобы она поскорее приобрела форму ваших ног. Для этого воспользуйтесь инструкцией:

Подержите тесную пару над кипящей водой, а затем наденьте плотные носки. Походите в ней дома в течение 2 часов. Размягченная кожа податлива и быстрее натянется на ваши ноги.

Натирают туфли: поможет глицерин

Возможно, в ваших туфлях слишком сухой и жесткий задник. Эту задачу можно исправить, если смазать его глицерином.

Предварительно подержите на заднике теплую влажную салфетку. Когда она остынет – обработайте глицерином. Вполне возможно, что процедуру придется повторить. Делайте это аккуратно.

Что сделать, чтобы новые туфли не натирали: на помощь придет молоток

Для этой проблемы существует кардинальный метод – молоток. Разумеется, делать это нужно на доступном участке обуви, к примеру, на пятке или на боках.

Просто положите туфель на твердую поверхность, застеленную тканью, чтобы на обуви не осталось следов. Затем очень легенько и аккуратно постучите маленьким молоточком по тому месту, которое создает дискомфорт. Проделайте процедуру еще раз, если не будет результата.

Что сделать, чтобы новые туфли не натирали: намочите водой

Для этого метода следуйте пошаговой инструкции:

Возьмите тряпку и намочите ее при помощи горячей воды. После этого поместите ее в обувь на 15-20 минут. Извлеките ее и наденьте обувь поверх носков, чтобы она растянулась.

Если натирают туфли, воспользуйтесь газетой

Это – один из самых старых и проверенных народных способов: