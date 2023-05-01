Любая прогулка надоест и настроение испортится, если обувь натирает ноги. Мозоли и водянки вплоть до крови могут надолго вывести из строя.
Если после смены сезона туфли каким-то образом оказалась маленькими, их можно растянуть. Что сделать, чтобы новые туфли не натирали – читайте в материале.
Что сделать, чтобы новые туфли не натирали: пропарьте обувь
Чтобы новая обувь не натирала, нужно чтобы она поскорее приобрела форму ваших ног. Для этого воспользуйтесь инструкцией:
- Подержите тесную пару над кипящей водой, а затем наденьте плотные носки.
- Походите в ней дома в течение 2 часов.
- Размягченная кожа податлива и быстрее натянется на ваши ноги.
Натирают туфли: поможет глицерин
Возможно, в ваших туфлях слишком сухой и жесткий задник. Эту задачу можно исправить, если смазать его глицерином.
- Предварительно подержите на заднике теплую влажную салфетку.
- Когда она остынет – обработайте глицерином.
- Вполне возможно, что процедуру придется повторить. Делайте это аккуратно.
Что сделать, чтобы новые туфли не натирали: на помощь придет молоток
Для этой проблемы существует кардинальный метод – молоток. Разумеется, делать это нужно на доступном участке обуви, к примеру, на пятке или на боках.
- Просто положите туфель на твердую поверхность, застеленную тканью, чтобы на обуви не осталось следов.
- Затем очень легенько и аккуратно постучите маленьким молоточком по тому месту, которое создает дискомфорт.
- Проделайте процедуру еще раз, если не будет результата.
Что сделать, чтобы новые туфли не натирали: намочите водой
Для этого метода следуйте пошаговой инструкции:
- Возьмите тряпку и намочите ее при помощи горячей воды.
- После этого поместите ее в обувь на 15-20 минут.
- Извлеките ее и наденьте обувь поверх носков, чтобы она растянулась.
Если натирают туфли, воспользуйтесь газетой
Это – один из самых старых и проверенных народных способов:
- Нарвите, скомкайте и намочите газету, после чего поместите ее в обувь.
- Когда она высохнет, нужно будет обуть пару и походить в ней хотя бы на протяжении часа.
- Влажный материал растянется и обязательно станет как литой с вашей стопой, перестав натирать.