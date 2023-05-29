Цикуту називають однією із найнебезпечніших рослин в Україні. І не дарма. У 2019 році в Чернігівській області троє школярів наїлися кореня рослини та потрапили з отруєнням у лікарню.

На жаль, одного з них, 8-річного хлопчика Михайла, врятувати не вдалося. Саме тому ботаніки б’ють на сполах та щороку попереджають суспільство про те, щоб оминати цю рослину десятими дорогами. Що таке цикута та де вона росте – читайте в матеріалі.

Що таке цикута: пояснює експерт

Кандидат біологічних наук та старший науковий співробітник відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України Ольга Андрєєва зазначає, що цикута отруйна (Cicuta virosa L.) – представник добре всім відомої родини Зонтичні (Apiaceae), представники якої ледь не щоденно є на нашому столі – це морква, селера, петрушка, коріандр, кріп тощо.

Тим цікавіше, що близький родич таких добре всім відомих їстівних рослин є одним з найотрутніших представників флори України. Про це також свідчать деякі його народні назви, наприклад: смертельник великий або отруйний, болиголова водяна.

Цикута отруйна – це доволі висока (від 50 до 150 см) багаторічна трав’яна рослина, що має прямостійне та ребристе голе стебло, яке у верхній частині багаторазово галузиться.

Стебло покрите червонуватим нальотом, може мати фіолетовий або пурпуровий відтінок. Листки великі, нижні на довгих ніжках, двічі або тричі перистороздільні.

Поділяються на вузько ланцетні або лінійно-ланцетні частки, по краях гостро зубчасті. Квіти дрібні, білі, зібрані у 10-25-променеві зонтики, цвітіння триває від червня до вересня.

Найбільше отруєних речовин містить кореневище – товсте, вертикальне, біле та м’ясисте, всередині розділене перегородками, у результаті чого утворюються порожнини, наповнені жовтуватим соком.

Де росте цикута

За словами експерта, цикута поширена майже по всій території України, росте на болотах, вологих луках, по берегах водойм і у воді.

Дуже отруйна рослина через речовину цикутотоксин, яка збуджує рефлекторну діяльність спинного мозку і центрів довгастого мозку, спричиняє різке порушення діяльності серцево-судинної, дихальної та інших систем організму.

Після висушування отруйні властивості зберігаються, адже вміст цикутотоксину становить 0,2% у свіжому й до 3,5% у висушеному кореневищі цикути. Особливо небезпечним є те, що запах цикути отруйної схожий до запаху петрушки або селери, а смак коренів нагадує моркву або редьку.

Цикута: небезпека для здоров’я

Експерт зазначає, що якщо цикута потрапила у шлунок, упродовж 20 хвилин виявляються перші ознаки отруєння – пронос і блювота. Також серед симптомів виділяють запаморочення, підвищене слиновиділення, біль у животі, епілептоїдні напади, судоми. Отруєння цикутою може призвести до смерті. Крім цього, відомі випадки отруєння худоби.

Цю рослину використовують у народній медицині як заспокійливе, сечогінне, для зниження артеріального тиску, при лікуванні раку тощо. Однак використання цикути отруйної у медичних цілях є вкрай небезпечним.