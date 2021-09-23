Якщо розбився один термометр, тоді шкідливу ртуть можна прибрати самостійно. Якщо її багато, терміново викликайте фахівців.

До їхнього приїзду обов’язково виведіть всіх людей з житла або офісу, прикривайте ніс вологою марлевою пов’язкою або щільною тканиною.

Факти ICTV зібрали повний алгоритм дій – що робити, якщо розбився термометр, симптоми отруєння ртутними парами та яку першу допомогу потрібно надати потерпілому.

Першочергові дії

Виведіть усіх людей, особливо дітей, з кімнати, в якій розбився градусник. Відкрийте вікно та закрийте двері – у жодному разі не можна допустити протягу, оскільки пари ртуті дуже отруйні.

Прикладіть до носа вологу марлеву пов’язку або іншу тканину, яка допоможе захистити дихальні органи. Негайно почніть збирати ртуть – краще надягнути рукавички та прибирати вручну.

Очищення від невеликої кількості ртуті

За жодних умов не використовуйте віник або пилосос, оскільки вони подрібнять хімічні кульки у ртутний пил. Це тільки полегшить розповсюдження отруйних випарів та сприятиме шкідливому впливу на організм.

Ртуть можна прибрати за допомогою аркуша паперу, скотчу, пластиру або навіть звичайного олівця. Зібрані кульки необхідно покласти в скляну банку та щільно закрити кришкою.

Варто ретельно протерти місце, в якому розсипалася ртуть, мийним або іншим засобом, який очищає поверхні. Після цього руки обов’язково потрібно помити з милом під гарячою водою.

Банку із ртуттю потрібно утилізувати – для початку її можна поставити на балконі або іншому провітрюваному приміщенні, а потім віддати в будь-який центр демеркуризації. Фахівці знешкодять відходи з метою унеможливлення отруєння людей чи тварин.

Розсипалася велика кількість ртуті – що робити

Негайно вийдіть з приміщення та викличте фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій України або зателефонуйте в будь-який комерційний центр демеркуризації.

Після цього необхідно переодягнутися, сходити в душ, прополоскати рот розчином марганцівки (0,25%) та почистити зуби – це допоможе уникнути отруєння.

Симптоми отруєння ртуттю

Ртуттю можна отруїтися, якщо ви вдихатимете її токсичні пари. Звичайний термометр містить близько двох грам ртуті, проте цього достатньо, щоб погіршилося самопочуття.

Перші ознаки отруєння можна помітити через декілька годин. Найпоширеніші симптоми – присмак металу в роті, нудота, блювота, головний біль, збільшення та кровоточивість ясен.

За сильнішого отруєння може з’явитися біль у животі, пронос, кашель, біль у грудях, а температура тіла підніматиметься до 38-40°. Не варто нехтувати цими симптомами – у важких випадках отруєння може загрожувати летальним випадком.

Перша допомога під час отруєння ртутними парами

Першочергово пари ртуті впливають на шлунок – з цієї причини у людини з’являється нудота та блювота. У разі прояву симптомів отруєння обов’язково потрібно дати пацієнту активоване вугілля (близько 20-30 г) з водою. Одна таблетка містить 250 мг, тобто потрібно розмішати щонайменше 80 штук.

Це допоможе промити шлунок та полегшити біль у животі. Після цього пацієнт повинен випити 1 л молока та через якийсь час яєчний білок, змішаний у воді. Необхідно полоскати рот розчином кухонної солі з водою. До приїзду лікарів потерпілому необхідно пити багато води кімнатної температури та повний спокій.