Цикуту называют одним из самых опасных растений в Украине. И это – не зря. В 2019 году в Черниговской области трое школьников наелись корня растения и попали с отравлением в больницу.

К сожалению, одного из них, 8-летнего мальчика Михаила, спасти не удалось. Именно поэтому ботаники ежегодно предупреждают общество о том, чтобы обходить это растение десятыми дорогами. Что такое цикута и где она растет – читайте в материале.

Что такое цикута: объясняет эксперт

Кандидат биологических наук и старший научный сотрудник отдела охраны природных экосистем Института экологии Карпат НАН Украины Ольга Андреева отмечает, что цикута ядовитая (Cicuta virosa L.) – представитель хорошо всем известной семьи Зонтичніе (Apiaceae), представители которой ежедневно находятся на нашем столе (это морковь, сельдерей, петрушка, кориандр, укроп и т.д).

Тем интереснее, что близкий родственник таких хорошо всем известных съедобных растений является одним из ядовитых представителей флоры Украины.

Об этом также свидетельствуют некоторые его народные названия, например: смертельщик большой или ядовитый, болиголова водяная.

Цикута ядовитая – это достаточно высокое (от 50 до 150 см) многолетнее травяное растение, имеющее прямостойкий и ребристый голый стебель, который в верхней части многократно ветвится.

Стебель покрыт красноватым налетом, может иметь фиолетовый или пурпурный оттенок. Листья крупные, нижние на длинных ножках, дважды или триждыперистораздельные.

Разделяются на узко ланцетные или линейно-ланцетные частицы, по краям остро зубчатые. Цветки мелкие, белые, собраны в 10-25 лучевые зонтики, цветение продолжается с июня по сентябрь.

Больше отравленных веществ содержит корневище – толстое, вертикальное, белое и мясистое, внутри разделенное перегородками, в результате чего образуются полости, наполненные желтоватым соком.

Где растет цикута

По словам эксперта, цикута распространена почти по всей территории Украины, растет на болотах, влажных лугах, по берегам водоемов и воде.

Очень ядовитое растение из-за вещества цикутотоксин, которое возбуждает рефлекторную деятельность спинного мозга и центров продолговатого мозга, приводит к резкому нарушению деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.

После высушивания ядовитые свойства сохраняются, ведь содержание цикутотоксина составляет 0,2% в свежем и до 3,5% в высушенном корневище цикуты.

Особенно опасно то, что запах ядовитой цикуты похож на запах петрушки или сельдерея, а вкус корней напоминает морковь или редьку.

Цикута: опасность для здоровья

Эксперт отмечает, что если цикута попала в желудок, в течение 20 минут появляются первые признаки отравления – понос и рвота.

Также среди симптомов выделяют головокружение, повышенное слюноотделение, боль в животе, эпилептоидные приступы, судороги. Отравление цикутой может привести к смерти. Кроме этого, известны случаи отравления скота.

Это растение используется в народной медицине как успокаивающее, мочегонное, для снижения артериального давления, при лечении рака и т.д. Однако использование ядовитой цикуты в медицинских целях крайне опасно.