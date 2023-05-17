Герань або пеларгонія – популярна кімнатна рослина. Вона невибаглива і може цвісти весь сезон. Крім свого приємного вигляду, квітка має корисні властивості. За народними прикметами, її присутність у будинку впливає на добробут і особисте життя.
Факти ICTV розповідають, чи можна тримати вдома герань.
Чи можна тримати вдома герань
В народі герань називають журавельником і вважають символом здоровʼя та бадьорості. Вирощувати цю рослину рекомендують при бажанні створити гармонію в сімʼї.
Окрім цього, існують інші забобони, які підтримують вирощування герані вдома:
- Герань володіє приємним ароматом, який впливає на самопочуття і зменшує ризик захворювання серця. Також вважають, що якщо посидіти поруч із квіткою кілька хвилин, можна позбутися головного болю.
- Кажуть, що герань здатна притягувати щастя і любов. Тому дівчата здавна висушвали квітку або її листя і носили з собою в мішечку.
- Герань ще називають сімейним психологом, адже вона впливає на емоційну атмосферу в родині. Якщо квітка цвіте – вона вбирає весь негатив у себе.
- Існує прикмета, що біла герань допомагає самотнім людям знайти другу половинку.
- Якщо ви страждаєте на нічні кошмари, слід розташувати рослину в своїй спальні.
- Червона герань чудово справляється з конфліктами. Це стосується як дорослих, так і дітей. Вона допомагає спрямувати енергію в творчість.
- Також доглянутий червоний журавельник сприяє вдалому заміжжю.
- Рожева пеларгонія в будинку допоможе відігнати привороти і сварки, а також стане чудовим заспокійливим.