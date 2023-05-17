Герань або пеларгонія – популярна кімнатна рослина. Вона невибаглива і може цвісти весь сезон. Крім свого приємного вигляду, квітка має корисні властивості. За народними прикметами, її присутність у будинку впливає на добробут і особисте життя.

Факти ICTV розповідають, чи можна тримати вдома герань.

Чи можна тримати вдома герань

В народі герань називають журавельником і вважають символом здоровʼя та бадьорості. Вирощувати цю рослину рекомендують при бажанні створити гармонію в сімʼї.

Окрім цього, існують інші забобони, які підтримують вирощування герані вдома: