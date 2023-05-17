Герань или пеларгония — популярное комнатное растение. Она неприхотлива и может цвести весь сезон. Кроме своего приятного вида, цветок обладает полезными свойствами. По народным приметам, его присутствие в доме влияет на благосостояние и личную жизнь.

Факты ICTV рассказывают, можно ли держать дома герань.

Можно ли держать дома герань

В народе герань называют журавельником и считают символом здоровья и бодрости. Выращивать это растение рекомендуют при желании создать гармонию в семье.

Кроме этого, существуют и другие суеверия, которые поддерживают выращивание герани дома: