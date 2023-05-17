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Что символизирует герань и можно ли держать ее дома

17 мая 2023, 20:21
Асоян Карина редактор ленты
Чи можна тримати вдома герань
Источник: Unsplash

Герань или пеларгония — популярное комнатное растение. Она неприхотлива и может цвести весь сезон. Кроме своего приятного вида, цветок обладает полезными свойствами. По народным приметам, его присутствие в доме влияет на благосостояние и личную жизнь.

Факты ICTV рассказывают, можно ли держать дома герань.

Можно ли держать дома герань

В народе герань называют журавельником и считают символом здоровья и бодрости. Выращивать это растение рекомендуют при желании создать гармонию в семье.

Кроме этого, существуют и другие суеверия, которые поддерживают выращивание герани дома:

  • Герань обладает приятным ароматом, который влияет на самочувствие и уменьшает риск заболевания сердца. Также считают, что если посидеть рядом с цветком несколько минут, можно избавиться от головной боли.
  • Говорят, что герань способна притягивать счастье и любовь. Поэтому девушки издавна высушивали цветок или его листья и носили с собой в мешочке.
  • Герань еще называют семейным психологом, ведь она влияет на эмоциональную атмосферу в семье. Если цветок цветет — он впитывает весь негатив в себя.
  • Существует примета, что белая герань помогает одиноким людям найти вторую половинку.
  • Если вы страдаете ночными кошмарами, следует расположить растение в своей спальне.
  • Красная герань прекрасно справляется с конфликтами. Это касается как взрослых, так и детей. Она помогает направить энергию в творчество.
  • Также ухоженный красный журавельник способствует удачному замужеству.
  • Розовая пеларгония в доме поможет отогнать привороты и ссоры, а также станет отличным успокоительным.
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