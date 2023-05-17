Герань или пеларгония — популярное комнатное растение. Она неприхотлива и может цвести весь сезон. Кроме своего приятного вида, цветок обладает полезными свойствами. По народным приметам, его присутствие в доме влияет на благосостояние и личную жизнь.
Факты ICTV рассказывают, можно ли держать дома герань.
Можно ли держать дома герань
В народе герань называют журавельником и считают символом здоровья и бодрости. Выращивать это растение рекомендуют при желании создать гармонию в семье.
Кроме этого, существуют и другие суеверия, которые поддерживают выращивание герани дома:
- Герань обладает приятным ароматом, который влияет на самочувствие и уменьшает риск заболевания сердца. Также считают, что если посидеть рядом с цветком несколько минут, можно избавиться от головной боли.
- Говорят, что герань способна притягивать счастье и любовь. Поэтому девушки издавна высушивали цветок или его листья и носили с собой в мешочке.
- Герань еще называют семейным психологом, ведь она влияет на эмоциональную атмосферу в семье. Если цветок цветет — он впитывает весь негатив в себя.
- Существует примета, что белая герань помогает одиноким людям найти вторую половинку.
- Если вы страдаете ночными кошмарами, следует расположить растение в своей спальне.
- Красная герань прекрасно справляется с конфликтами. Это касается как взрослых, так и детей. Она помогает направить энергию в творчество.
- Также ухоженный красный журавельник способствует удачному замужеству.
- Розовая пеларгония в доме поможет отогнать привороты и ссоры, а также станет отличным успокоительным.